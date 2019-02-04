«Чёртовы уши»: почему эскимосы не едят грибы

Ареал проживания эскимосов охватывает Чукотку, Гренландию, а также северные районы США и Канады, относятся к так называемым микофобам. Иными словами, они принадлежат к народам, испытывающим неприязнь и отвращение к грибам.

Мифология

Запрет на употребление в пищу грибов берёт своё начало в эскимосских верованиях, где этот продукт связан с потусторонним миром мёртвых, посредством которого чёрт слушает, что происходит у живых.

Причисляя их к гнилым растительным объектам, эскимосы полагают, что грибы вырастают там, куда упали метеоры, которые, в свою очередь, являются экскрементами звезд. Они не считают, возможным есть, то, что зародилось на испачканном небесами кусочке земли.

Шаманизм

Вместе с тем грибы всегда присутствовали в атрибутике шаманов, которые использовали их в своих магических ритуалах. На традиционном облачении ведуна всегда изображалось Вселенское древо, на ветвях которого покоятся миры живых, мёртвых и божеств, а у основания непременно растут грибы.

Съев запретное растение, жрец впадал в транс и мог совершать путешествия в иные миры, общаясь с духами умерших соплеменников. Фантомы вели его через пропасти и болота в Долину предков, состоящую из кругов покойников: умерших своей смертью стариков и молодых, сгоревших и утопленников. Порой для достижения пограничного состояния шаманы пили мочу оленей, накормленных мухоморами.

Лекарство

Кроме того, эскимосские жрецы использовали грибы для создания целебных зелий и препаратов. Для этих целей более всего подходил ложный трутовик, который собирали, сушили, а затем сжигали, поскольку в ход шёл только пепел гриба.

Смешав его с тёртыми листьями табака, эскимосы получали жевательную смесь игмик, которую употребляло всё взрослое население, включая беременных женщин.

Не боялись шаманы применять в традиционной медицине красный мухомор, лечебные средства с добавлением которого, поднимали тонус, снимали усталость и способствовали нормализации психического и нервного состояния организма.

Генетика

Генетики объясняют неприязнь эскимосов к «чёртовым ушам» особенностью жизни на Крайнем Севере, где из-за малой доли употребления природных сахаров замедляется активность энзимов и наблюдается дефицит специфического фермента кишечной трегалазы, отвечающей за усвояемость грибов. Ввиду этого здоровый эскимос после принятия в пищу гриба сразу же ощутит интенсивную боль в животе, сопряженную со вздутием. Кроме того, у него может обнаружиться одышка, тахикардия, потливость, рвота и диарея, которые пройдут только спустя 3-4 часа после приёма запрещённого продукта питания.