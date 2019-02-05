Страсть к эротике довела американца до убийства

Зависимость нередко толкает людей на преступления. Герой этой истории тоже оказался за решеткой из-за своей пагубной привычки. Он потратил на общение в эротических видеочатах больше 200 тысяч долларов, начал воровать, чтобы расплатиться с долгами, и закончил убийствами. «Лента.ру» разобралась, что произошло в конце января в окрестностях американского города Орландо.

25 января в полицию позвонила коллега 31-летнего Коди Амато. Он не явился на работу, чего за ним никогда не водилось. Дозвониться тоже не получалось. Его девушка утверждала, что накануне Коди позвонил отец и попросил приехать из-за каких-то семейных проблем. Он отправился к родителям, но так и не вернулся.

Автомобиль Коди нашелся перед сельским домом в пригороде Орландо, где жили его родители — 59-летний Чед Амато и 61-летняя Маргарет Амато. Помощник шерифа постучал в запертые окна и двери, но не дождался ответа. Телефонную трубку никто не снимал. Тогда он отодвинул засов ножом и вошел внутрь.

На кухне полицейский нашел тело отца Коди. Мужчина лежал на спине в луже крови. Злоумышленник выстрелил ему в голову, а затем сделал еще один выстрел в затылок. Его супруга погибла в домашнем кабинете. Ее убили выстрелом в голову, когда она работала за письменным столом. Окровавленное тело Коди оказалось на пороге гаража. Рядом валялся пистолет.

Судя по следам крови на дверях, их закрыли уже после его гибели. Следовательно, стрелял не он. В доме был кто-то еще. Подозрение сразу пало на младшего брата Коди — 29-летнего Гранта. В полиции хорошо знали семью Амато. В отличие от Коди, Грант жил с родителями, однако на месте не оказалось ни его вещей, ни белой «Хонды», которую он водил.

Девушка Коди рассказала следователям, что с Грантом давно были проблемы. По ее словам, Коди опасался, что однажды его брат всех перестреляет. И, похоже, не зря. В тот же день Гранта Амато объявили в розыск.

Грант

В июне 2018 года карьера Гранта Амато пошла под откос. В больнице, где он подрабатывал медбратом, заметили исчезновение восьми ампул пропофола — снотворного средства, которое применяют для наркоза. В краже уличили Гранта. Когда у него потребовали объяснений, он пригрозил покончить с собой. После этого к разбирательству подключилась полиция.

Пропофол вызывает галлюцинации и эйфорию, но его редко используют для забавы из-за сложной дозировки. Грант уверял, что не пытался употреблять лекарство сам и никогда не сбывал другим. Он утверждал, что давал его пациентам, которым не хватало прописанной врачом дозы.

Хотя нанесенный ущерб оценивался в тысячи долларов, дело не дошло до суда. Грант избежал уголовного наказания, но потерял работу в больнице. Затем его выгнали с курсов медсестер-анестезистов, которые он посещал. Из-за безденежья мужчине пришлось перебраться к родителям. У него осталась единственная отдушина — порно.

Почти все свободное время Грант проводил в эротических видеочатах. Его мысли захватила модель из Болгарии, которую он нашел на одном из сайтов такого рода. Постепенно его одержимость принимала все более болезненные формы. Он всерьез считал ее своей девушкой, а общение в порночате принимал за настоящие романтические отношения.

Эротические видеочаты — недешевое удовольствие. Их завсегдатаи нередко просаживают на свое увлечение сотни и даже тысячи долларов в месяц. Грант ухитрился за три месяца потратить на разговоры с болгарской моделью больше 200 тысяч долларов.

О виртуальной возлюбленной Гранта почти ничего не известно. Полиция не называет ее имени и не распространяется о деталях их переписки. Его родственники утверждают, что Грант платил ей за общение. Кроме того, однажды он получил от нее письмо или посылку. Это привело к ссоре с родителями, которым совершенно не нравилось, что их домашний адрес узнали сомнительные типы из Восточной Европы. Кто знает, сколько им задолжал их сын.

Спустить на порночаты сотни тысяч долларов не так уж просто. Некоторые модели зарабатывают около миллиона долларов в год, но таких единицы. Вряд ли болгарская знакомая Гранта входила в их число. Как правило, клиенты платят за минуту личного общения с моделью всего несколько долларов. Остается только гадать, каким образом Грант потратил настолько больше деньги.

Болгарская модель не могла не понимать, что ей попался не совсем обычный клиент, но без всякого смущения продолжала выкачивать из него деньги. Деньги, которых у безработного медбрата не было и быть не могло.

Чтобы финансировать свое увлечение, Грант украл 85 тысяч долларов у отца и матери и еще 60 тысяч долларов — у старшего брата. Когда этого перестало хватать, он продал оружие Коди и взял ссуду на 65 тысяч долларов под залог дома родителей. В случае невыплаты они могли лишиться жилья.

Родственники знали, что происходит, но не хотели выносить сор из избы. Они считали, что Грант нуждается в помощи. Оставшись без работы, мужчина погрузился в глубокую депрессию. Ему казалось, что он ни на что не годен, а жизнь лишена смысла.

20 декабря Грант без предупреждения исчез из дома, прислав матери сообщение: «Устал от всего. Разберусь с этим по-своему». Только после этого семья решила обратиться в полицию. «И миссис Амато, и Коди утверждают, что это совершенно не в духе Гранта, — говорилось в полицейском отчете. — Они стопроцентно уверены, что он попытается навредить себе».

В тот раз все обошлось. После возвращения Гранта ждал жесткий разговор с отцом. Он поставил сыну ультиматум: если тот хочет жить в его доме, нужно покончить со своей вредной привычкой. 22 декабря Грант добровольно лег в реабилитационный центр в городе Форт-Лодердейл для страдающих наркозависимостью или психическими расстройствами. Ему предстояло пройти 60-дневный курс лечения от порнозависимости.

Грант продержался в реабилитационном центре всего две недели и уже четвертого января вернулся домой. На семейном собрании ему вручили список правил, которых следует придерживаться, пока он живет с родителями. Среди прочего в них категорически запрещалось общение с моделью из Болгарии. Отец пообещал, что за малейшее нарушение вышвырнет сына на улицу. Грант неохотно согласился, хотя и считал запрет несправедливым.

Арест

26 января автомобиль Гранта нашли в Орландо. Сам подозреваемый оказался в гостинице рядом. Он не оказывал сопротивления и с готовностью отвечал на вопросы полицейских.

Грант рассказал, что вопреки запретам продолжал тайно переписываться с болгарской моделью через Twitter. 24 января об этом узнали родные. Разразился грандиозный скандал, и отец велел ему убираться из дома. Ссора продолжалась несколько часов. Грант собирал пожитки и складывал их в машину, слушая возмущенного отца, который припоминал ему все прегрешения и разве что не лез с кулаками. Мать работала в кабинете и не вмешивалась в спор, но отец позвонил Коди.

После задержания Грант уверял, что уехал в Орландо до появления брата. Через день он изменил показания и согласился, что все-таки встретил его перед отъездом. Однако он категорически отрицает, что причастен к убийствам.

На следующее утро после убийства Грант вернулся к дому родителей, но увидел рядом полицейскую машину и фургон службы новостей и решил не заходить. Вместо этого он направился в кафе неподалеку, подключился к Wi-Fi и проверил новости: может, где-то написали, что случилось. Следователь поинтересовался, почему же он не выяснил это сам. «Мне просто не хотелось знать», — ответил Грант.

27 января его освободили, но на следующий день снова арестовали. Он обвиняется в трех умышленных убийствах. Максимальное наказание за такое преступление во Флориде, где жила семья Амато, — смертная казнь или пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Адвокат Гранта настаивает на том, что его клиент непричастен к гибели родственников «Нет никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он присутствовал там во время убийства, — заявил юрист. — Не могу сказать, что их не будет, но из отчета полиции совершенно не следует, что там что-то нашли».

Грант признает, что для подозрений есть все основания. Он действительно мог совершить эти убийства. И мотив у него тоже был. «В конце допроса у Гранта Амато, рассматривавшего фотографии мертвых членов семьи с места преступления, спросили, сожалеет ли он, что убил мать, отца и брата, — говорится в полицейском отчете. — Грант Амато ответил, что родственники месяцами винили его в том, что он портил им жизнь, воровал и не следовал домашним правилам, так что почему бы не обвинить его еще и в убийстве».