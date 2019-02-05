Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС

Авария на Чернобыльской атомной станции произошла в 1986 году, но до сих пор слышны отголоски этой катастрофы. Город Припять по-прежнему стоит пустым, и лишь одиночные жители остаются в деревнях, находящихся в зоне заражения. 90-летний Иван живёт в деревне возле зоны отчуждения, расположенной на границе Беларуси и Украины. Мужчина не уехал, когда проводилась массовая эвакуация, и сейчас уверен, что дожил до преклонного возраста, сохранив здоровье, именно потому, что никогда не покидал родную деревню. Как живёт мужчина, чем он питается и как течёт жизнь в заброшенной деревушке, которую когда-то накрыло радиоактивное облако?