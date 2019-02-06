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На чем Ленин делал деньги до революции 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Лидер Октябрьской революции 1917 года значительную часть своей жизни провёл в политической борьбе: его не раз арестовывали, ссылали, он скрывался в эмиграции. В 18 лет уже причисленный властями к неблагонадёжным лицам и находившийся под пристальным полицейским надзором он лишь на короткий срок устроился работать помощником адвоката, но потом уволился и всецело посвятил себя воплощению в жизнь идеи создания первого в мире социалистического государства.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос, откуда у безработного Ленина были средства на весьма обеспеченную жизнь?

Рента

Одним из источников доходов вождя пролетарской революции была рента — доход, получаемый его матерью Марией Александровной от семейного имущества: небольшого имения в Алакаевке, выгодно проданного спустя десять лет после покупки; и доставшейся ей же по наследству усадьбы в Кокушкине.
Стабильно пополнявшая семейный бюджет рента и ежемесячная пенсия за потерю мужа давали возможность матушке помогать Владимиру. К примеру, в 1900 году Ленин получил от родительницы перевод, позволивший ему обосноваться в Мюнхене, а в письме от 21 сентября 1901 года он благодарит её за 35 рублей, отмечая: «Их мы наконец получили после долгой проволочки, происшедшей случайно по вине одного приятеля».
В 1913 году супруги Ленин и Крупская неожиданно стали обладателями 7000 рублей, завещанных им тётей Надежды Константиновны. К слову, 3000 рублей из этой суммы были потрачены на операцию супруги Ленина, у которой диагностировали Базедову болезнь, а 1000 рублей ушла на возрождение газеты «Социал-демократ».

Помощь родных

Помимо матери финансовую помощь Ленину оказывали родные. Сохранились свидетельства, что брат Дмитрий переводил ему 75 рублей, а сестра Анна в эпистолии к маменьке от 4 октября 1915 года писала: «На днях была открытка от Володи Пишет, что нужен заработок. Когда получу их зимний адрес, отправлю 100 с лишним рублей. Запроси их, нужны ли еще деньги».

Публикации и переводы

Лепта в семейный бюджет вносилась и за счет средств, полученных от публицистической и переводческой деятельности Ленина. В 1900–1901 годах им был переведён с английского языка двухтомник «Теория и практика английского трэд-юнионизма», каждая страница которого оценивалась в 20 рублей. В этот же период вышла в свет книга Ленина «Развитие капитализма в России», принёсшая ему гонорар, о котором он упоминает в письме к родственникам от 7 июня 1901 года: «От своей издательницы я получил на днях 250 р., так что и с финансовой стороны теперь дела недурны».
Счёт Владимира Ильича пополняли также перечисления за публикацию книги «Материализм и эмпириокритицизм», статью о Марксе в «Энциклопедическом словаре» братьев Гранат, многочисленные очерки в революционных изданиях «Искры», «Правда», «Социал-демократ», «Пролетарий», «Вперед».
Изучая эпистолярное наследие Ленина можно сделать вывод, что в 1908 году он был вполне обеспечен, потому как 27 октября писал сестре: «Имей в виду, что я теперь не гонюсь за гонорарами, т. е. согласен пойти и на уступки (какие угодно) и на отсрочку платежа до получения дохода от книги — одним словом, издателю никаких рисков не будет».
Зато в 1916 году он уже искал работу и в переписке со Шляпниковым жаловался: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей! Засяду писать, что бы то ни было, ибо дороговизна дьявольская, а жить нечем. Надо вытащить силком деньги от издателя „Летописи“, коему посланы две мои брошюры (пусть платит; тотчас и побольше!)».

Партийное обеспечение

С момента официального образования Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая должна была возглавить движение профессиональных революционеров, Ленину как одному из четырёх редакторов политических изданий полагалось жалование — 50-70 рублей в месяц.
Партийная казна пополнялась за счёт членских взносов, разбойных нападений на почтовые кареты и грабежа российских банков.

Парадоксы

Однако всех этих статей дохода Ленина всё равно вряд ли бы хватило на почти 20 лет вполне вольготной жизни в европейской эмиграции. К тому же отрывки из многих его писем родне прямо свидетельствуют о том, что деньгами помогали не только ему, но и он сам.
Живя в Женеве, Владимир Ильич ратовал за приезд к нему родственников, о чем упоминал в послании от 30 сентября 1908 года: «Хорошо бы было, если бы она [сестра Мария] приехала во второй половине здешнего октября… Я буду на три дня в Брюсселе, а потом вернусь сюда и думал бы катнуть в Италию. Почему бы и Мите [брат] не приехать сюда? Надо же и ему отдохнуть…Я теперь надеюсь заработать много».
Из другого письма, датированного 19 декабря 1908 года и адресованного сестре, мы узнаем, что Ленин перебрался из Швейцарии в Париж, где сначала остановился в отеле, а затем переехал в «очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую».

Спонсоры

Существует версия, согласно которой все видные российские революционеры, пребывавшие годами в разных городах Европы и не испытывавшие проблем с деньгами, жили и работали за счёт добровольных финансовых пожертвований спонсоров. Среди последних были предприниматели и агенты спецслужб развитых капиталистических (!) стран.

Старообрядцы Морозов и Шмидт

По некоторым фактам, знаменитый меценат и промышленник Савва Морозов добровольно жертвовал немалые суммы на нужды социал-демократической партии, вкладывал средства в ее издательскую деятельность, а также распространял на своих фабриках запрещённые правительством листовки с революционными призывами.
Еще одна версия гласит, что финансовые вливания в Русскую революцию 1905 года женатый Морозов стал делать после того, как ему вскружила голову актриса Мария Андреева, которую Ленин называл «товарищ феномен».
Другим спонсором РСДРП был внук кузена Морозова — Николай Шмидт, который вкладывал в неё доходы от принадлежавшей ему мебельной фабрики, где под прикрытием работало много профессиональных революционеров.
Шмидт закупал для своих товарищей оружие и призывал к восстанию. После событий 1905 года его посадили в тюрьму, где спустя год он был обнаружен с перерезанным горлом.
Кстати, Морозов тоже скончался при невыясненных обстоятельствах, якобы совершив самоубийство, за которое его любовница получила страховку. Часть этой выплаты она передала партии, у которой согласно завещанию оказалось и всё состояние Шмидта.

Парвус

Одной их загадочных персон, связанных с именем Ленина, был немецкий социал-демократ, идеолог перманентной революции, а по совместительству агент германских спецслужб Александр Парвус. Он желал положить конец царизму и заработать на этом деле приличный капитал.
По мнению историка Нарочницкой: «Ленин был циником, и даже среди революционеров не каждый был готов взять деньги у стороны противника в момент Отечественной войны. Он [Парвус] дал понять, что у Ленина появятся новые возможности, и эти возможности — деньги».
Биограф Парвуса Элизабет Хереш даже назвала сумму, которую он передал Ленину для реализации немецкого плана по разрушению России, она составила 20 миллионов рублей.
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Люди , Мария Андреева , Савва Морозов
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