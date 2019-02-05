Почему большинство людей правши 

Ученые до сих пор расходятся во мнениях, почему праворуких людей рождается больше. Существует две основные теории, которые это объясняют.
Британский ученый Крис МакМанус посвятил многие труды изучению правшей и левшей. Согласно его версии, то, какая рука человека будет ведущей, закодировано в человеческом гене. Он бывает двух разновидностей: декстрал (D) и ченс (С). Их комбинация определяет, с какой вероятностью ребенок будет правшой: DD — 100%, СС — 50%, CD — 75%. Из этой формулы понятно, почему левши в меньшинстве.
Согласно статистике, большинство левшей — мужчины. Из этого американский невропатолог Норман Гешвинд выявил еще одну закономерность. Если у матери повышен тестостерон, есть вероятность, что ее ребенок будет не только мальчиком, но и левшой. Этот гормон влияет на скорость развития правого полушария.
Ученый также считает, что такой сбой в организме женщины влияет на укрепление иммунной системы, поэтому левши чаще подвержены инфекционным заболеваниям. По статистике, не так много девушек страдает от критичного повышения тестостерона, поэтому рождается больше правшей.