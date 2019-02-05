Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему большинство людей правши 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые до сих пор расходятся во мнениях, почему праворуких людей рождается больше. Существует две основные теории, которые это объясняют.
Британский ученый Крис МакМанус посвятил многие труды изучению правшей и левшей. Согласно его версии, то, какая рука человека будет ведущей, закодировано в человеческом гене. Он бывает двух разновидностей: декстрал (D) и ченс (С). Их комбинация определяет, с какой вероятностью ребенок будет правшой: DD — 100%, СС — 50%, CD — 75%. Из этой формулы понятно, почему левши в меньшинстве.
Согласно статистике, большинство левшей — мужчины. Из этого американский невропатолог Норман Гешвинд выявил еще одну закономерность. Если у матери повышен тестостерон, есть вероятность, что ее ребенок будет не только мальчиком, но и левшой. Этот гормон влияет на скорость развития правого полушария.
Ученый также считает, что такой сбой в организме женщины влияет на укрепление иммунной системы, поэтому левши чаще подвержены инфекционным заболеваниям. По статистике, не так много девушек страдает от критичного повышения тестостерона, поэтому рождается больше правшей.
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Места Люди
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Пилот висел на дереве рядом с застрявшим самолетом
Безумный мир Люди
Обезьяна привела автомобиль в порядок
Безумный мир
Каких российских музыкантов знает весь мир
Люди
Самка изменила орангутану через дыру в заборе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение