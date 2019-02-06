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Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра 

Рамблер 3 часа назад
Лётчик, совершавший полёт на легкомоторном самолёте над территорией Польши, показал уникальный трюк. Пока воздушная машина вращалась вокруг своей оси, пилот решил насладиться энергетическим напитком. Трюк он запечатлел на камеру. На кадрах видно, как за стеклянной кабиной меняется пейзаж, лётчик же в это время наливает жидкость из алюминиевой банки в стакан. Когда стакан заполнился энергетиком, шоу продолжилось: мужчина начал пить напиток, при этом самолёт также вращался. Минутой позже легкомоторная машина совершила «мёртвую петлю», но и это не помешало пилоту пить энергетик.
Люди , Безумный мир , Видео
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