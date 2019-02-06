Трагическая судьба Агнии Барто

Стихи этой поэтессы про мишку с оторванной лапой и бычка на доске многим знакомы с пеленок. Сама же Агния Барто навсегда осталась в тени своих детских шедевров. А между тем на основе биографии Агнии Львовны впору писать романы: настолько удивительной и в то же время трагичной была ее жизнь.

Настоящее имя и фамилия

Оба родителя будущей поэтессы Лев Волов и Мария Блох были родом из ныне литовских городов: Шавлей и Ковно соответственно. В последнем они и поженились в 1900 году. Спустя 6 лет в семье появилась долгожданная дочь, которую счастливые мать и отец назвали Гетель. Таким образом от рождения до замужества поэтесса носила имя Гетель и фамилию Волова.

Барто она стала благодаря первому супругу, поэту Павлу Барто. Несмотря на то, что у супругов был общий сын Эдгар, семья распалась всего через 6 лет. Дело в том, что Павел Барто считал себя гениальным литератором. Но с каждым годом росла популярность его жены, а не его собственная. Дошло до того, что Павла стали величать не иначе как «муж Агнии Барто». Этого поэт выдержать не смог.

Гибель Эдгара

Несмотря на то, что поэтесса потерпела неудачу в личной жизни, она не перестала верить в людей. И вскоре встретила новую любовь. На этот раз возлюбленный Барто не имел никакого отношения к литературе. Андрей Щегляев был ученым-теплотехником. Но, возможно, именно благодаря этому обстоятельству супруги прожили вместе до конца дней, даже ни разу не поссорившись.

Сына Агнии Барто от первого брака Щегляева принял как родного. Кроме того у мальчика вскоре появилась сестра Татьяна. Барто всегда панически боялась потерять дочь. Дело в том, что Эдгар погиб в возрасте 18-ти лет. 5 мая 1945 года он уехал кататься на велосипеде и назад не вернулся: юношу сбил грузовик. По этой причине Агния Львовна всю жизнь чрезмерно опекала дочь и даже жила вместе с Татьяной, когда та уже сама вышла замуж.

«Найти человека»

Понятно, что после гибели сына Агния Львовна долгое время не могла прийти в себя. Даже самый радостный праздник день победы стал для нее траурным. Тем не менее поэтесса нашла в себе силы для того, чтобы помочь если не себе, то многим другим людям. Мало, кто знает, что в послевоенные годы Барто вела радиопередачу «Найти человека», посредством которой члены тысяч семей, потерявших друг друга, вновь встретились. Агния Барто отдала этой программе 10 лет своей жизни.

Агния — токарь и 2 юбилея

Вообще работоспособности Барто было не занимать с юности. Она никогда не чуралась даже самой простой работы. Желая помочь своим родителям, еще будучи 15-летней девчонкой, она начала подрабатывать в магазине одежды. Для того, чтобы ее взяли на должность продавца, Барто прибавила к своему возрасту лишний год. Именно поэтому каждый юбилей поэтессы всегда отмечают 2 года подряд.

А когда началась война, и Барто вместе с семьей эвакуировали в Свердловск, поэтесса устроилась на завод простым токарем. Агния Львовна искренне считала, что так она принесет гораздо больше пользы родине. Заработанную государственную премию она целиком пожертвовала на изготовление танка.

Участие в процессах над «антисоветчиками»