Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие русские жесты могут оскорбить иностранца 

Кириллица + ещё 1 13 минут назад
Фото: Кириллица
Как свидетельствуют многочисленные исследования, больше половины смысла сообщения собеседника человек улавливает посредством его мимики и жестов. Однако следует учитывать, что один и тот же жест может иметь в разных странах разное или противоположное значение и будет истолкован представителями другой культуры совсем не в том смысле, в котором планировалось.
Профессор Института психологии РАН Наталия Павлова отмечает: «Как и в живой природе, где попугаи одного вида, выросшие в разных странах мира и привезенные затем в Россию, поймут друг друга, так и жители разных стран смогут легко общаться при встрече с помощью жестов. Но при этом, чем дальше народы живут друг от друга, тем более будет розниться их язык жестов». Жесты, значение которых считается абсолютно невинным и безобидным для русского человека, могут сильно оскорбить или унизить иностранца.

Жест «ok»

Привычный для нас жест, при котором указательный и большой пальцы образуют круг, имеет положительное значение далеко не во всех странах. Например, в Германии был случай, когда водитель из своей машины показал такое сомкнутое кольцо полицейскому. Последний принял это за оскорбление и подал на него в суд. Однако судья хорошо изучил различные значения жеста и принял решение, что он может быть истолкован по-разному, в связи с чем водитель не был привлечен к ответственности.
Во Франции подобный жест также не имеет положительного значения. Его адресуют человеку, если считают его никудышным, «полным нулем». В Турции им идентифицируют людей нетрадиционной сексуальной ориентации, в азиатских странах он символизирует пятую точку, в Сирии — посылание к черту, а в Тунисе его могут даже принять за угрозу убить.

Жест «лайк»

Такой безобидный жест у русского человека (да и во многих странах мира) как поднятый вверх большой палец означает нечто вроде «все хорошо» или просто одобрение. Также он может служить для остановки транспорта на дорогах у любителей передвигаться автостопом. Но в Греции такой жест будут понимать как призыв к тишине, точнее, им человек как бы говорит своему собеседнику «замолчи».
На Ближнем Востоке поднять большой палец вверх означает послать туда, откуда ноги растут. Будет он оскорблением и в Иране, где этот жест воспринимают так же, как поднятый средний палец. А в Саудовской Аравии, если покрутить в воздухе поднятым большим пальцем, собеседник подумает, что его посылают к черту.

Жест «V»

Широко известный жест, при котором два пальца — указательный и средний, подняты вверх и как бы образуют английскую букву «V». Он символизирует победу («Victory») или используется в значении мира. При этом в отдельных частях Австралии, Ирландии и Англии он означает «отвали».
В связи с этим для обозначения цифры «2» руками в этих местностях следует обязательно поворачивать при этом руку ладонью к себе, а не к собеседнику. Это поможет избежать возможного непонимания и неприятностей.

Жест «Коза»

Поднятые одновременно мизинец, указательный и большой пальцы как для русского человека, так и для представителей многих других стран являются символом рок-музыки, а в Америке аналогичный жест означает еще и признание в любви.
При этом показать «козу» собеседнику в Италии будет крайне неприлично, поскольку там она символизирует рога. Это послужит намеком на то, что ему изменяет жена — наставляет рога, а сам он — полный неудачник.

Другие жесты

Казалось бы, что может быть милее и невиннее поглаживания ребенка по голове? Однако буддисты полагают, что человеческая душа обитает именно в макушке, то есть прикосновение к этой части головы может быть воспринято как грубое вторжение в личное пространство человека.
Следует избегать прикосновения к мочке в Испании, поскольку этим жестом испанцы обычно хотят сказать «среди нас находится человек нетрадиционной ориентации». Так же будут истолкованы два хлопка в ладоши в Пакистане, а в Ливане — почесывание или прикосновение к бровям.
Для русского человека характерно пожелание удачи фразой «буду держать за тебя пальцы», которой равносилен жест «скрещивание пальцев». При этом скрещиваются большой и указательный пальцы на обеих руках. Таким жестом во многих европейских странах человек хочет сказать «я буду болеть за тебя». Но с подобным проявлением доброжелательности необходимо быть осторожным во Вьетнаме, где жест является неприличным и символизирует женские гениталии.
Несмотря на то, что у нас подмигивание понравившемуся человеку означает простую симпатию, то в Индии оно может быть истолковано как конкретное предложение близости. Если же русский человек в Англии перевернет свой стакан, желая показать этим, что он больше не хочет пить или завязал, то такой жест будет воспринят как прямой призыв к драке и может обернуться серьезными неприятностями.
Кириллица: последние новости
Какой была разница в возрасте у Адама и Евы Жанна д’Арк: кто «стоял» за Орлеанской девой «Чёртовы уши»: почему эскимосы не едят грибы
Комментарии
Люди , Наталия Павлова , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Тайны, которые тщательно охраняли в СССР
Истории
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Люди Места
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение