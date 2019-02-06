Какие русские жесты могут оскорбить иностранца

Как свидетельствуют многочисленные исследования, больше половины смысла сообщения собеседника человек улавливает посредством его мимики и жестов. Однако следует учитывать, что один и тот же жест может иметь в разных странах разное или противоположное значение и будет истолкован представителями другой культуры совсем не в том смысле, в котором планировалось.

Профессор Института психологии РАН Наталия Павлова отмечает: «Как и в живой природе, где попугаи одного вида, выросшие в разных странах мира и привезенные затем в Россию, поймут друг друга, так и жители разных стран смогут легко общаться при встрече с помощью жестов. Но при этом, чем дальше народы живут друг от друга, тем более будет розниться их язык жестов». Жесты, значение которых считается абсолютно невинным и безобидным для русского человека, могут сильно оскорбить или унизить иностранца.

Жест «ok»

Привычный для нас жест, при котором указательный и большой пальцы образуют круг, имеет положительное значение далеко не во всех странах. Например, в Германии был случай, когда водитель из своей машины показал такое сомкнутое кольцо полицейскому. Последний принял это за оскорбление и подал на него в суд. Однако судья хорошо изучил различные значения жеста и принял решение, что он может быть истолкован по-разному, в связи с чем водитель не был привлечен к ответственности.

Во Франции подобный жест также не имеет положительного значения. Его адресуют человеку, если считают его никудышным, «полным нулем». В Турции им идентифицируют людей нетрадиционной сексуальной ориентации, в азиатских странах он символизирует пятую точку, в Сирии — посылание к черту, а в Тунисе его могут даже принять за угрозу убить.

Жест «лайк»

Такой безобидный жест у русского человека (да и во многих странах мира) как поднятый вверх большой палец означает нечто вроде «все хорошо» или просто одобрение. Также он может служить для остановки транспорта на дорогах у любителей передвигаться автостопом. Но в Греции такой жест будут понимать как призыв к тишине, точнее, им человек как бы говорит своему собеседнику «замолчи».

На Ближнем Востоке поднять большой палец вверх означает послать туда, откуда ноги растут. Будет он оскорблением и в Иране, где этот жест воспринимают так же, как поднятый средний палец. А в Саудовской Аравии, если покрутить в воздухе поднятым большим пальцем, собеседник подумает, что его посылают к черту.

Жест «V»

Широко известный жест, при котором два пальца — указательный и средний, подняты вверх и как бы образуют английскую букву «V». Он символизирует победу («Victory») или используется в значении мира. При этом в отдельных частях Австралии, Ирландии и Англии он означает «отвали».

В связи с этим для обозначения цифры «2» руками в этих местностях следует обязательно поворачивать при этом руку ладонью к себе, а не к собеседнику. Это поможет избежать возможного непонимания и неприятностей.

Жест «Коза»

Поднятые одновременно мизинец, указательный и большой пальцы как для русского человека, так и для представителей многих других стран являются символом рок-музыки, а в Америке аналогичный жест означает еще и признание в любви.

При этом показать «козу» собеседнику в Италии будет крайне неприлично, поскольку там она символизирует рога. Это послужит намеком на то, что ему изменяет жена — наставляет рога, а сам он — полный неудачник.

Другие жесты

Казалось бы, что может быть милее и невиннее поглаживания ребенка по голове? Однако буддисты полагают, что человеческая душа обитает именно в макушке, то есть прикосновение к этой части головы может быть воспринято как грубое вторжение в личное пространство человека.

Следует избегать прикосновения к мочке в Испании, поскольку этим жестом испанцы обычно хотят сказать «среди нас находится человек нетрадиционной ориентации». Так же будут истолкованы два хлопка в ладоши в Пакистане, а в Ливане — почесывание или прикосновение к бровям.

Для русского человека характерно пожелание удачи фразой «буду держать за тебя пальцы», которой равносилен жест «скрещивание пальцев». При этом скрещиваются большой и указательный пальцы на обеих руках. Таким жестом во многих европейских странах человек хочет сказать «я буду болеть за тебя». Но с подобным проявлением доброжелательности необходимо быть осторожным во Вьетнаме, где жест является неприличным и символизирует женские гениталии.

Несмотря на то, что у нас подмигивание понравившемуся человеку означает простую симпатию, то в Индии оно может быть истолковано как конкретное предложение близости. Если же русский человек в Англии перевернет свой стакан, желая показать этим, что он больше не хочет пить или завязал, то такой жест будет воспринят как прямой призыв к драке и может обернуться серьезными неприятностями.