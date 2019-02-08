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Женщина прожила 11 лет с пулей в ухе 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Jade Harris
Как сообщает издание Daily Mail, все это время женщина жаловалась на плохой слух.
28-летняя Джейд Харрис (Jade Harris) больше десяти лет смотрела телевизор со звуком на полную мощность, часто переспрашивала фразы знакомых и шумно себя вела. «Я разговаривала довольно громко, поскольку не слышала саму себя», — призналась она.
Знакомые часто подшучивали над слухом девушки и советовали ей обратиться к специалистам. Харрис оказалась в больнице в июле 2018 года после того, как в ее правое ухо попала вода. Врачи также проверили и левое ухо девушки и рекомендовали ей пройти процедуру по очищению ушных каналов от серы.
На приеме врач повторно осмотрела ухо и заключила, что внутри вовсе не ушная сера, а некий застрявший предмет. При помощи специального оборудования, похожего на пылесос, медикам удалось его извлечь.
Как оказалось, в течение 11 лет в ухе Харрис находилась пластиковая пуля. «Как только она выпала, я почувствовала себя намного лучше, и мой слух моментально улучшился, — рассказывает британка. — Мой голос звучал по-иному, а еще было очень непривычно чувствовать потоки ветра».
Только когда девушка увидела пластиковый шарик, она вспомнила, как он попал к ней в организм. «Лет 11 назад я пригласила к себе в гости друзей, мы бегали по дому с игрушечными пистолетами и стреляли в разные стороны, — объясняет Харрис. — Как мне тогда показалось, одна из пуль отскочила от стакана, долетела до моего уха и затем упала на пол».
По словам британки, ее пронзила острая боль, но все происходило так быстро, что она даже не осознала, как пуля залетела в ухо. С того момента ее жизнь кардинально изменилась. Девушка перестала посещать бассейны и шумные мероприятия. «Я избегала даже детские вечеринки, поскольку с трудом различала звуки».
Теперь слух Харрис окончательно восстановился. Девушка очень рада, что может снова полноценно слышать смех своих двух детей.
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