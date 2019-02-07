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Грабитель банков стал преподавателем права в университете 

Рамблер 3 часа назад
Фото: wikipedia.org
У Шона Хопвуда чрезвычайно насыщенная жизнь — за последние 20 лет он ограбил 5 банков, отсидел 11 лет в тюрьме, выучился на юриста, написал книгу, женился на давней возлюбленной и создал семью.
Шон говорит, что именно тюрьма позволила ему увидеть другую сторону закона и начать жизнь заново.
Хопвуд был дружелюбным и старательным мальчиком, в школе увлекался баскетболом, а в колледже получал спортивную стипендию. После 2 лет в военно-морском флоте он вернулся домой в депрессии, стал пить и употреблять наркотики. Вскоре друг предложил ему ограбить их первый банк…
Это они и сделали в августе 1997 года. Из банка они забрали 50 тысяч долларов. Они успели обчистить еще 4 банка, пока не попались.
На оглашении приговора присутствовала вся семья 23-летнего Шона. Тогда он и пообещал изменить свою жизнь.
В тюрьме он стал работать в библиотеке и однажды написал ходатайство для такого же заключенного. Надежды на успешный исход не было, однако Верховный суд США согласился заслушать дело.
После выхода из тюрьмы Хопвуд получил диплом юриста и лицензию адвоката, написал книгу и пошел преподавать в университет в Джорджтауне.
Сейчас ему 41 год, и он до сих пор чувствует вину за свои преступления. Однако теперь главная его цель — на своем примере показать людям, что они всегда могут круто изменить свою жизнь и стать кем угодно.
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