Задача, которую решают на собеседовании в Microsoft

Головоломки любят не только дети. В некоторых фирмах на собеседовании при соискателя, например, вполне могут попросить разгадать какую-то необычную загадку. Таким образом проверяют, способен ли человек мыслить не шаблонно, а выходя за рамки обычных решений проблемы.

Пользуются такой необычной «проверкой» и весьма солидные компании. Например, при устройстве на работу в Microsoft кандидатов на вакантную должность просили решить головоломку, казавшуюся, на первый взгляд, довольно простой. Но не все соискатели справились с заданием. А получится ли это сделать у вас? Попробуйте найти ответ к задаче.

У вас есть два ведра. В первое вмещается 5 литров воды, а объем второго — 3 литра. Вам необходимо точно отмерить 4 литра жидкости. Как это сделать?