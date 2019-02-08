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Задача, которую решают на собеседовании в Microsoft 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Офисное пространство»
Головоломки любят не только дети. В некоторых фирмах на собеседовании при соискателя, например, вполне могут попросить разгадать какую-то необычную загадку. Таким образом проверяют, способен ли человек мыслить не шаблонно, а выходя за рамки обычных решений проблемы.
Пользуются такой необычной «проверкой» и весьма солидные компании. Например, при устройстве на работу в Microsoft кандидатов на вакантную должность просили решить головоломку, казавшуюся, на первый взгляд, довольно простой. Но не все соискатели справились с заданием. А получится ли это сделать у вас? Попробуйте найти ответ к задаче.
У вас есть два ведра. В первое вмещается 5 литров воды, а объем второго — 3 литра. Вам необходимо точно отмерить 4 литра жидкости. Как это сделать?
Ответ на головоломку ищите здесь.
Люди , Microsoft
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