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Тест: хорошо ли вы помните песни Высоцкого? 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: Кадр из фильма "Вертикаль"
Владимир Высоцкий еще при жизни стал легендой. Несмотря на постоянное вмешательство властей в жизнь поэта и актера, его стихи и песни знала вся страна.
Не менее значительными стали его роли в кино и на сцене. К сожалению, не всегда в картинах с участием Высоцкого звучали его песни. Иногда это было вызвано художественными причинами, но чаще цензурными. Высоцкого снимали с ролей, а его песни, часто написанные специально для картины, не утверждали.
Например, так произошло с фильмом "Земля Санникова", где Высоцкий должен был сыграть роль Крестовского, вспоследствии отданную Олегу Далю. Для картины он написал три песни, "Белое безмолвие", "Баллада о брошенном корабле" и "Кони привередливые".
Похожая история произошла и с картиной "Стрелы Робин Гуда", где Высоцкий мог сыграть шута. Для этой ленты он также написал шесть баллад, в том числе "Балладу о любви" и "Балладу о борьбе".
Тем не менее, все это не помешало Высоцкому стать главным голосом своего времени.
Наш тест поможет вам понять, насколько хорошо вы помните его творчество.
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