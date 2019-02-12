Тест: хорошо ли вы помните песни Высоцкого?

Владимир Высоцкий еще при жизни стал легендой. Несмотря на постоянное вмешательство властей в жизнь поэта и актера, его стихи и песни знала вся страна.

Не менее значительными стали его роли в кино и на сцене. К сожалению, не всегда в картинах с участием Высоцкого звучали его песни. Иногда это было вызвано художественными причинами, но чаще цензурными. Высоцкого снимали с ролей, а его песни, часто написанные специально для картины, не утверждали.

Например, так произошло с фильмом "Земля Санникова", где Высоцкий должен был сыграть роль Крестовского, вспоследствии отданную Олегу Далю. Для картины он написал три песни, "Белое безмолвие", "Баллада о брошенном корабле" и "Кони привередливые".

Похожая история произошла и с картиной "Стрелы Робин Гуда", где Высоцкий мог сыграть шута. Для этой ленты он также написал шесть баллад, в том числе "Балладу о любви" и "Балладу о борьбе".

Тем не менее, все это не помешало Высоцкому стать главным голосом своего времени.