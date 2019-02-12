Богач завалил родную деревню подарками и деньгами

В Китае мультимиллионер посетил родную деревню в честь Китайского нового года и раздал местным жителям подарки на миллионы юаней. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Чжэн Дацин, глава конгломерата Xinjiang Tiandi Group, прибыл в деревню Динцицяо в провинции Сычуань на вертолете в среду, 6 февраля, и провел на малой родине несколько дней. Все это время 60-летний бизнесмен встречался с жителями населенного пункта и одаривал достигших 50-летнего возраста.

По словам старосты деревни Мо Лианя, Чжэн раздал около девяти миллионов юаней (87,2 миллиона рублей) наличными, а также подарил жителям деревни бытовую технику, в том числе кондиционеры, телевизоры и холодильники, на сумму три миллиона юаней (29 миллионов рублей).

Помимо подарков Чжэн также покатал на вертолете самых старших жителей деревни. На борт пускали мужчин и женщин старше 60, перед полетом они должны были пройти осмотр у врача.

Кадр: видео South China Morning Post

«Он разбогател, но не забыл о жителях своей деревни. Таких людей сейчас раз, два и обчелся», — заявил один из жителей Динцицяо.

Чжэн родился в бедной деревенской семье в 1959 году. После окончания школы он отслужил в армии и вернулся на ферму родителей. В 1985 году мужчина уехал в Урумчи с багажом, состоящим из одного старого одеяла и нескольких монет в кошельке. Уже через десять лет он основал компанию. Сейчас в составе конгломерата Чжэна 16 дочерних компаний: энергетических, строительных и других.