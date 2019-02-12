История одного убийцы: кто был прототипом «Парфюмера»

Роман Патрика Зюскинда давно стал классикой. Но мало кто знает о том, что у Жана-Батиста Гренуя, убивавшего девушек для создания лучшего аромата, был прототип. Правда, жил и совершал он свои злодеяния в Испании в середине XIX века. Его звали Мануэль Бланко Ромасанта, и он сичтается первым серийным убийцей в истории Испании.

Он родился 18 ноября 1809 года в Регейро с дефектами строения. Поэтому первые шесть лет мать воспитывала его как девочку, только потом стало ясно, что это мальчик. Так Мануэла стала Мануэлем.

Впрочем, сначала ничего странного за ним не числилось. Он щарабатывал на жизнь кройкой и шитьем одежды, а после того, как овдовел, стал коммивояжером. Новая работа позволяла ему много путешествовать по стране.

В 1844 году Ромасанта убил констебля Винсента Фернандеса и скрылся от правосудия. Оформив себе документы на имя португальца Антониу Гомиша, он осел в деревне Ребордекао. Там он зарекомендовал себя хорошим разнорабочим, не чурался никакой работы, в том числе женской — штопал одежду, стирал, готовил. Местные мужчины сторонились его, сичтая поведение слишком женственным, зато женщины ценили его услуги.

А через некоторое время в округе стали пропадать женщины и их дети, а через некоторые время обнаруживались изувеченные тела. Раны были такими, что крестьяне сначала решили, будто бы в округе завелся волк-людоед. Но Ромасанту поймали на продаже вещей, принадлежавших убитым, началось расследование. В ходе разбирательства ему предъявили 13 убийств. Ромасанта сознался в 9 эпизодах и объяснил, что является оборотнем, а за свои дейсвтия отвечать не может. Из человеческих останков он при этом варил мыло.

Ромасанта настаивал на лечении, но суд приговорил его к повешению через гарроту. Однако королева Испании Изабелла II была поражена странным феноменом и приказала заменить казнь на тюремное заключение, чтобы Ромасанту могли изучить врачи и ученые.

Первый маньяк Испании провел в заточении более 10 лет и умер от рака желудка в 1863 году.