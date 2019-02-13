Изобретатели, убитые своими же разработками

Зачастую изобретатели могут проверить оборудование в действии только на себе, за неимением разрешения на опыт. Некоторые из ученых осознают все риски в испытании творений, но это их не останавливает. И как результат — разработки убивают своих создателей.

«Жертвы должны быть принесены»

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Отто Лилиенталь произнес эту фразу перед самой смертью. Инженер был одержим идеей полета человека, потому испробовал свои разработки в опасных условиях — на высоте. Лилиенталь провел тысячи полетов на разных летательных конструкциях с разных холмов, но в 1896 году все же произошло несчастье — у города Ринов (Германия) его двигатель заглох в воздухе. Ученый упал с высоты в 15 этажей и сломал шею.

Спустя 40 лет после смерти холм, который он построил для экспериментов, стал памятным мемориалом.

Ротационная печатная машина

Anews

Первую печатную машинку изобрел Ричард Марч Хоу в 1843 году, а Уильям Буллок ввел доработки, которые позволили выпускать по 30 000 листов в час, что значительно увеличивало тиражи.

Спустя четыре года Буллок стал жертвой своего изобретения. Он решил поправить застрявший механический блок стакана, пнув его ногой. Но ногу зажало в печатной машине и раздробило. Спустя несколько дней на ноге появилась гангрена, а во время операции разработчик умер.

Титаник

Anews

В 1912 году Томас Эндрюс, проектировщик и контроллер процесса постройки лайнера, присутствовал на борту Титаника. Ночью он погиб в результате крушения всемирно известного парохода.

Гравитация опять победила

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У портного Франца Райхельта была навязчивая мысль — он был возмущен тем, что человек, падая с большой высоты, обречен на смерть. В качестве эксперимента однажды он выпрыгнул с 5 этажа, пострадал, но выжил. Тогда он решил сшить свой костюм, на спине которого была ткань наподобие парашюта. Однажды, перехитрив жандармов на Эйфелевой башне, Франц спрыгнул с нее в своем изобретении. К его сожалению, гравитация опять победила.