Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изобретатели, убитые своими же разработками 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
Зачастую изобретатели могут проверить оборудование в действии только на себе, за неимением разрешения на опыт. Некоторые из ученых осознают все риски в испытании творений, но это их не останавливает. И как результат — разработки убивают своих создателей.

«Жертвы должны быть принесены»

Anews
Отто Лилиенталь произнес эту фразу перед самой смертью. Инженер был одержим идеей полета человека, потому испробовал свои разработки в опасных условиях — на высоте. Лилиенталь провел тысячи полетов на разных летательных конструкциях с разных холмов, но в 1896 году все же произошло несчастье — у города Ринов (Германия) его двигатель заглох в воздухе. Ученый упал с высоты в 15 этажей и сломал шею.
Спустя 40 лет после смерти холм, который он построил для экспериментов, стал памятным мемориалом.

Ротационная печатная машина

Anews
Первую печатную машинку изобрел Ричард Марч Хоу в 1843 году, а Уильям Буллок ввел доработки, которые позволили выпускать по 30 000 листов в час, что значительно увеличивало тиражи.
Спустя четыре года Буллок стал жертвой своего изобретения. Он решил поправить застрявший механический блок стакана, пнув его ногой. Но ногу зажало в печатной машине и раздробило. Спустя несколько дней на ноге появилась гангрена, а во время операции разработчик умер.

Титаник

Anews
В 1912 году Томас Эндрюс, проектировщик и контроллер процесса постройки лайнера, присутствовал на борту Титаника. Ночью он погиб в результате крушения всемирно известного парохода.

Гравитация опять победила

Anews
У портного Франца Райхельта была навязчивая мысль — он был возмущен тем, что человек, падая с большой высоты, обречен на смерть. В качестве эксперимента однажды он выпрыгнул с 5 этажа, пострадал, но выжил. Тогда он решил сшить свой костюм, на спине которого была ткань наподобие парашюта. Однажды, перехитрив жандармов на Эйфелевой башне, Франц спрыгнул с нее в своем изобретении. К его сожалению, гравитация опять победила.
Anews: последние новости
Космический обман. 6 Мифов о космосе, в которые нужно перестать верить Корги и скворец: каких животных предпочитали знаменитые люди Виноват СССР? Почему погибла американка, ставшая самым юным послом доброй воли
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Люди
Почему затонул пароход «Челюскин»
Истории Люди
Названы города, которые могут опустеть к 2100
Места
Как живут люди, которые никогда не моются
Люди
Девушка вышла замуж за зомби-куклу
Безумный мир Вещи
Реалити-шоу снимут на виртуальной Луне
Безумный мир Люди
Тройное Солнце увидели жители Заполярья
Места
Какими песнями пытают заключенных
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение