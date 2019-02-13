Как живут люди, которые никогда не моются

Стихотворение Корнея Чуковского о Мойдодыре все мы помним с детства, оно заканчивается жизнеутверждающими стихами: «И в ванне, и в бане, всегда и везде — вечная слава воде!» А вот бергдамы — жители далекого африканского племени — явно не оценили бы мастерство поэта. По их мнению, купание может принести несчастье, поэтому они всячески избегают любых банных процедур. Как живут самые грязные люди нашей планеты, читайте в обзоре.

Бергдамы прозваны «черными людьми», и это неудивительно: у них иссиня-черная кожа, а поверх нее зачастую можно увидеть плотный слой грязи. Почему в их культуре так прочно укоренился страх воды, непонятно. К тому же представителей этого племени нельзя назвать абсолютными грязнулями — они тщательно заботятся о белизне зубов, постоянно очищая их при помощи кусочка кожи и специальных деревянных щеточек. Правда, сохранить голливудскую улыбку надолго им не удается: бергдамы часто питаются грубой пищей (кореньями или насекомыми), зубы быстро стачиваются. Как только зуб приходит в негодность, знахарь выбивает его обыкновенной палочкой, которая загоняется под зуб в десну.

Главная ценность в поселении бергдамов — священный огонь. Подходить к нему имеют право только мужчины, зажигают костер старейшины после специального ритуала. Главное божество для племени бергдамов — Камабу, бог солнца. К нему обращаются колдуны, прося удачи в охоте, а также «консультируясь» о здоровье членов племени.

Дело в том, что, когда у представителей племени возникают симптомы болезни, они отправляются к колдуну-знахарю. Тот, руководствуясь подсказками бога солнца, выносит вердикт: если болезнь смертельна, то заботиться о пострадавшем никто не будет, считается, что он должен умереть в одиночестве. Если же колдун получит знак, что это лишь испытание, тогда он совершит лечебный обряд. Для этого он собирает «болезнь» из тела человека в одном месте, а дальше проводит прижигание — часто на теле пациента остаются страшнейшие шрамы.

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Важный этап в жизни бергдамов — обряд инициации. Девушки считаются взрослыми, когда у них развиваются молочные железы. До этого момента девушке запрещается есть пищу, которую употребляют женщины. Для инициации над грудью делают надрезы, их присыпают растолченными в муку продуктами и ждут, когда ранки заживут. С наступлением первого менструального цикла племя устраивает ритуальное жертвоприношение козы, а девушка получает инструкции, что до брака ей не стоит вести половую жизнь.

Обряд инициации юношей носит групповой характер. Чтобы считаться мужчинами, мальчики должны ходить на охоту два дня подряд. Первую добычу съедают соплеменники (юноши остаются ни с чем), а ко второй трапезе они уже могут приступить наравне со всеми.

Стоит также сказать и о ритуальных действиях по случаю рождения ребенка. Отец новорожденного должен зажарить на костре кусок мяса, обмазать свою кожу жиром, скатать грязь и собрать ее в кожаный мешочек. Так готовится амулет для младенца. Отец вешает мешочек на шею ребенка, при этом он плюет ему на грудь, растирает плевок и называет нового человека по имени.

Есть у племени и еще более ужасающая традиция, связанная с рождением детей. Если на свет появляется двойня, это сродни проклятию. Чтобы от него избавиться, нужно провести обряд погребения заживо одного из двух малышей.