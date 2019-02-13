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Западные звезды, которые разговаривают по-русски 

Рамблер 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Официальный аккаунт канала НТВ в Twitter опубликовал видео, где ставропольский водитель решил изменить свой автомобиль, чтобы ездить задом-наперед. Телеканал подписал это видео фразой из известного мема «Как тебе такое, Илон Маск?». И бизнесмен отреагировал. Он ответил по-русски «хаха офигенно».
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Но он не единственный, кто может разговаривать по-русски. Его бывшая возлюбленная, певица Граймс тоже поделилась своими знаниями. Она выложила видео, где поет по-русски песню Янки Дягилевой.
Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика
Не секрет, что Мила Кунис хорошо разговаривает по-русски. Она родилась на Украине и в 7 лет переехала вместе с родителями в США. С семьей она по-прежнему разговаривала на русском языке, но он так и остался на бытовом уровне. В интервью одному из российских СМИ она рассказывала, что немного читает и разговаривает, но не умеет писать.
У Роберта Дауни-младшего нет русских корней, но это не помешало ему немного выучить язык. В 2012 году на премьере фильма «Мстители» он сказал, что актерский состав очень любит Россию и поблагодарил зрителей. По словам организаторов, для того, чтобы выучить эту фразу, ему потребовалось 3 часа.
Комментарии
Люди , Янка Дягилева , Мила Кунис , Илон Маск , НТВ
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