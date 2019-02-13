Западные звезды, которые разговаривают по-русски 

У Роберта Дауни-младшего нет русских корней, но это не помешало ему немного выучить язык. В 2012 году на премьере фильма «Мстители» он сказал, что актерский состав очень любит Россию и поблагодарил зрителей. По словам организаторов, для того, чтобы выучить эту фразу, ему потребовалось 3 часа.