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Супербыстрый мальчик стал мировой сенсацией 

BigPicture.ru 3 часа назад
Фото: BigPicture.ru
Супербыстрый мальчик стал мировой сенсацией, пробежав 100 метров за 13,48 секунды. Парнишка из Флориды побил все предыдущие рекорды и на лету ворвался на вершину спортивного Олимпа.
Читайте дальше, как юному герою удалось добиться таких удивительных результатов, в нашем материале.
7-летний Рудольф Ингрэм (Rudolph Ingram), по кличке «Пламя» («Blaze»), преодолел 100-метровую дистанцию с молниеносной скоростью — 13,48 секунды. Лучший мировой результат мальчик показал на соревнованиях во Флориде.
BigPicture.ru
О необычном парнишке мир узнал полгода назад, когда известный баскетболист Леброн Джеймс опубликовал на своей странице видео, где маленький Блейз обгоняет всех соперников во время игры в американский футбол.
Новое видео из соревнований посмотрело 310 000 пользователей Инстаграма. Его опубликовал отец Рудольфа-Блейза, Рудольф-старший. Во время пробега мальчик побил свой собственный рекорд, преодолев дистанцию на 1,5 секунды раньше.
«Я горжусь тем, что мой 7-летний сын, возможно, самый быстрый человек в мире. Часы тренировок не прошли зря»,
— пишет счастливый отец в Инстаграме.
Блейз выиграл 36 медалей, среди которых 20 золотых, на двух последних чемпионатах Национального спортивного объединения аматоров США.
Когда мальчику исполнилось 6 лет, он начал играть на позициях полузащитника и защитника в футбольной команде Tampa Ravens, в лиге старших парней. Ему до сих пор удается набирать 10 очков за сезон. Тренер Джимми Уотсон гордится своим подопечным и говорит, что он показывает самые высокие результаты и подает большие надежды.
BigPicture.ru
Мальчик-молния ворвался в спортивный мир, доказав всем, что чемпионом можно быть и в 7 лет. Надеемся, что Рудольфа Блейза, ждут такие же яркие карьера и успех, как и его победы на чемпионатах страны.
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