Самые нелепые смерти в истории

Эти люди закончили жизнь так нестандартно, что оставили след в истории.

Теннеси Уильямс — американский драматург. Он умер 25 февраля 1983 года в результате удушья. Ему в дыхательные пути попал колпачок от пузырька с каплями для глаз, которыми он пользовался. Медики заключили, что процесс усугубили алкоголь и барбитураты — они подавили глотательный рефлекс.

Айседора Дункан — американская танцовщица. Погибла 14 сентября 1927 года. Она села в машину в длинном шарфе и закричала: «Прощайте, я отправляюсь к славе!». Из-за ветра часть шарфа вылетела из окна и намоталась на колеса автомобиля, сломав ей шею.

Франц Райхел — французский изобретатель. 4 февраля 1912 года он испытывал свое новое изобретение плащ-парашют. Он решил спрыгнуть в нем с нижнего пролета Эйфелевой башни на высоте 60 метров, но его эксперимент провалился. Изобретение не сработало и изобретатель погиб.

Клемент Валландигэм — американский адвокат и политик. Накануне своей смерти он защищал человека, которого обвиняли в убийстве в ходе ссоры в баре. На заседании Клемент наглядно показывал, как можно вынуть из штанов пистолет и выстрелить себе в ногу. Пистолет оказался заряжен, и пуля попала в живот. Адвокат скончался от перитонита, а его подзащитного оправдали.