Почему мы не помним момент рождения

Многие люди не помнят некоторые моменты своего детства, но никто из взрослых не вспомнит момент рождения и первые годы жизни.

Воспоминания ребенка обрываются в возрасте семи лет. Психологи называют это «амнезия детства». Существует несколько версий, почему взрослые не помнят свое детство.

Первая причина — недостаточное развитие мозга. Возможности памяти ребенка и взрослого различны. Чтобы сохранить воспоминание, необходимо его не только сформировать, но и поддерживать. За сохранение памяти отвечает область мозга гиппокамп, которая развивается до семи лет.

Во-вторых, врачи связывают развитие памяти с возможностью говорить. От года до шести лет происходит формирование речи. Исследователи считают, что, если ребенок может рассказать о каком-то событии, он сможет его вспомнить.

Еще одной причиной ученые считают культурные особенности. Чем чаще наши родители рассказывают семейные истории, тем лучше мы их вспоминаем и запоминаем. Например, аборигены Новой Зеландии помнят себя в 2,5 года и могут рассказать истории, которые проихсдоили с ним в этот период.