В плену страстей: порочные привычки русских классиков

Фото: Кадр из фильма "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского"

Несмотря на бесспорный талант, ничто человеческое нашим классикам было не чуждо. Даже наоборот: чтобы гениально описать исключительные чувства, их сначала нужно пережить.

Александр Пушкин

Великий поэт обожал азартные игры, но в картах ему не везло. Страсть к ним была так велика, что он отправился играть наутро после первой брачной ночи и проиграл украшения молодой жены. Кроме того, Пушкин был известным ценителем женских ножек, и заявлял, что предпочтет изящные ножки красивому лицу.

Лев Толстой

В зрелости и старости писатель стал нравственным авторитетом для нескольких поколений русских людей. Этому не помешало даже отлучение от церкви. Но в молодости Толстой позволял себе много слабостей. Свои интимные связи он фиксировал в дневнике, который дал прочитать молодой жене в первую брачную ночь. Можно ли удивляться тому, что их совместная жизнь не сложилась?

Федор Достоевский

Автор "Преступления и наказания" также страдал от жестокой игромании. Великий писатель был уверен, что знает особую беспроигрышную систему, но чаще всего уходил с пустыми карманами. Однажды в Германии ему пришлось буквально жить на одном хлебе с водой, чтобы расплатиться с карточными долгами. Не менее интересными были интимные пристрастия. В некоторых кругах его прямо называли маркизом де Садом . Впрочем, вторая жена соглашалась на эксперименты мужа и даже описывала их в дневнике.

Сергей Есенин

Поэт не скрывал своей любви к алкоголю, а в пьяном состоянии становился неуправляемым и бог избить любого, кто попадался ему под горячую руку. Доставалось и женам, и друзьям.

Александ Блок

Знаменитый поэт употреблял коктейль из морфия и кокаина, шокируя знакомых неадекватным поведением. Попытки бороться с пагубной привычкой не увенчались успехом.

Михаил Булгаков

Писатель пристрастился к морфию во время своей врачебной практики в юности. Он вынуждал свою первую жену в любую погоду выходить на улицу за дозой, что было особенно опасно, учитывая начавшуюся Гражданскую войну и всеобщую разруху.

Сергей Довлатов

Писатель не избежал алкогольной зависимости, которая, по его собственному признанию, помогала легче переносить окружающую советскую действительность и литературную изоляцию.