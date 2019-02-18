Почему мы не понимаем, что читаем

На днях министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что около четверти населения страны не владеет функциональным чтением, то есть не может осмыслить и пересказать только что прочитанное. В ответ глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил провести соответствующее исследование среди учеников средней школы. Однако согласно нескольким международным рейтингам у российских школьников хороший уровень читательской грамотности. Провал возникает позже, во взрослом возрасте. Что мешает нам понимать смысл текста и как это исправить?

Самая читающая нация в мире

По данным международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ученики начальных классов российских школ — лучшие в мире по читательской грамотности. У них самые высокие результаты в заданиях на понимание смысла прочитанного среди сверстников из пятидесяти стран.

Старшеклассники уже не так хороши. Согласно исследованию успеваемости школьников PISA (Programme for International Student Assessment), ученики 9-11 классов российских школ по умению понимать и пересказывать текст на 26-м месте из 70.

Поспешишь — людей насмешишь

Одним из способов улучшить понимание текста считается методика скорочтения, позволяющая очень быстро воспринимать информацию (до 600 слов в минуту). В Москве этому учат в специальных центрах, услуги которых стоят от семи до одиннадцати тысяч рублей в месяц. По словам Натальи, администратора одного из таких центров в московском районе Ново-Переделкино, на занятия принимают с четырех лет, но преобладают ученики 5-11 классов окрестных школ.

Родители этих школьников, опрошенные корреспондентом РИА Новости , по большей части уверены, что именно благодаря скорочтению их дети лучше понимают и пересказывают текст. Не исключено, что это заблуждение.

Американские ученые провели эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, часть которых владела методикой скорочтения. Выяснилось, что чем быстрее человек читает текст, тем хуже он понимает смысл. Волонтеры, читающие в среднем 600 слов в минуту, не всегда могли обозначить тематику текста и пересказать его полностью. Они хорошо запоминали только первые абзацы, а у тех, кто читал с обычной скоростью (200-300 слов в минуту), таких проблем не возникало.

Авторы работы предполагают, что дело в сокращении движений глаз. Во время чтения глаза постоянно возвращаются к предыдущим фрагментам текста, если он не до конца воспринят. Эти движения занимают не более десяти процентов времени чтения, но без них усвоение материала ухудшается. Ведь при фокусировке на одном слове, что характерно для многих методик скорочтения, остальные воспринимаются периферийным зрением, и полученная информация остается нечеткой для мозга.

Плюсы и минусы читалок

Как установили ученые из Университета Карнеги — Мелона и Дартмутского колледжа, при чтении с ноутбука или планшета люди склонны обращать больше внимания на конкретные детали в тексте, а не на общее повествование.

Исследователи разделили около ста добровольцев в возрасте от 20 до 24 лет на две группы. Первой команде достались ноутбуки с pdf-файлами, второй — эти же документы, распечатанные на бумаге.

Добровольцы, читавшие с бумаги, лучше отвечали на логические вопросы по тексту: 66 процентов правильных ответов против 48 у читавших с экрана.

Правда, с вопросами о мелких деталях, упоминавшихся в тексте, лучше справлялись участники с цифровыми носителями: 73 процента правильных ответов против 58 у читавших по старинке.

Большинство специалистов отмечают: независимо от носителя, с которого читают, понимание текста — навык, поддающийся улучшению. Один из способов — больше читать. Как выяснили исследователи из Калифорнийского университета, чем больше мозг взаимодействует с текстом, тем легче он обрабатывает слова.