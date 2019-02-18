Зачем нужны переворачиватели пингвинов

Эту профессию можно назвать самой редкой из всех существующих. Ею владеют меньше 10 человек во всем мире.

Задача переворачивателей заключается в том, чтобы после взлета или посадки самолета поднять всех пингвинов, упавших на спину. Звуковая волна, исходящая от самолета, сбивает птиц с ног, и им должен кто-то прийти на помощь. Также пингвины могут упасть из-за любопытства. Пытаясь получше разглядеть самолет, они так высоко поднимают голову, что теряют равновесие и падают назад.

В противном случае пингвины так и останутся беспомощно лежать у аэродрома на земле, и неизвестно, удастся ли им встать обратно на ноги. В естественной среде обитания птицы не могут потерять равновесие и упасть на спину.

Переворачивателями пингвинов становятся люди, которые работают на арктических станциях. Кандидат на эту вакансию должен иметь базовые знания зоологии, крепкое здоровье и любовь к животным.

В Китае существуют переворачиватели панд. Эти люди ухаживают за новорожденными пандами: кормят их и переворачивают с боку на бок. Нужно отметить, что переворачивателей панд гораздо больше, чем переворачивателей пингвинов.