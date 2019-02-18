Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем нужны переворачиватели пингвинов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эту профессию можно назвать самой редкой из всех существующих. Ею владеют меньше 10 человек во всем мире.
Задача переворачивателей заключается в том, чтобы после взлета или посадки самолета поднять всех пингвинов, упавших на спину. Звуковая волна, исходящая от самолета, сбивает птиц с ног, и им должен кто-то прийти на помощь. Также пингвины могут упасть из-за любопытства. Пытаясь получше разглядеть самолет, они так высоко поднимают голову, что теряют равновесие и падают назад.
В противном случае пингвины так и останутся беспомощно лежать у аэродрома на земле, и неизвестно, удастся ли им встать обратно на ноги. В естественной среде обитания птицы не могут потерять равновесие и упасть на спину.
Переворачивателями пингвинов становятся люди, которые работают на арктических станциях. Кандидат на эту вакансию должен иметь базовые знания зоологии, крепкое здоровье и любовь к животным.
В Китае существуют переворачиватели панд. Эти люди ухаживают за новорожденными пандами: кормят их и переворачивают с боку на бок. Нужно отметить, что переворачивателей панд гораздо больше, чем переворачивателей пингвинов.
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Как ваш смартфон следит за вами
Вещи
Жены знаменитых гангстеров и мафиози
Люди Истории
Драконы Комодо подрались на глазах людей
Безумный мир
5 случаев загадочного исчезновения людей
Люди
Слон швырнул фотомодель в воду
Безумный мир
Баллистические ракеты 18 века нашли в Индии
Вещи
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение