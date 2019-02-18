Жены знаменитых гангстеров и мафиози

Мафиози Аль Капоне — одна из самых известных фигур 20 века. Его знают не только гангстеры, но и обычные люди, а вот о супруге преступника информации куда меньше. Между тем, Мэй Джозефина Кафлин, жена гангстера, была интересной женщиной. Она родила Капоне сына и вышла за него замуж, когда ей не было и 20. Девушка происходила из уважаемой семьи ирландских католиков, поэтому потребовалось получить разрешение на брак. Сам Капоне ещё в молодости заразился сифилисом и передал болезнь жене и сыну. Однако Мэй не оставила мужа. Мало того, когда Аль вышел из тюрьмы с прогрессирующим и разрушающим мозг недугом, Мэй продолжала жить с ним и оставалась рядом вплоть до смерти Капоне в 1947 году. После кончины супруга Мэй хранила ему верность, прожив ещё 40 лет во вдовстве и затворничестве.

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