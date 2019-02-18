Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жены знаменитых гангстеров и мафиози 

Рамблер 2 часа назад
Мафиози Аль Капоне — одна из самых известных фигур 20 века. Его знают не только гангстеры, но и обычные люди, а вот о супруге преступника информации куда меньше. Между тем, Мэй Джозефина Кафлин, жена гангстера, была интересной женщиной. Она родила Капоне сына и вышла за него замуж, когда ей не было и 20. Девушка происходила из уважаемой семьи ирландских католиков, поэтому потребовалось получить разрешение на брак. Сам Капоне ещё в молодости заразился сифилисом и передал болезнь жене и сыну. Однако Мэй не оставила мужа. Мало того, когда Аль вышел из тюрьмы с прогрессирующим и разрушающим мозг недугом, Мэй продолжала жить с ним и оставалась рядом вплоть до смерти Капоне в 1947 году. После кончины супруга Мэй хранила ему верность, прожив ещё 40 лет во вдовстве и затворничестве.
Смотрите видео и узнайте о жёнах других известных преступников.
Люди , Видео , Истории
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Как ваш смартфон следит за вами
Вещи
Жены знаменитых гангстеров и мафиози
Люди Истории
Драконы Комодо подрались на глазах людей
Безумный мир
5 случаев загадочного исчезновения людей
Люди
Слон швырнул фотомодель в воду
Безумный мир Люди
Баллистические ракеты 18 века нашли в Индии
Вещи
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение