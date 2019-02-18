Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американца похитили в детстве, но вернули не тем родителям 

Рамблер 4 часа назад
Фото: foundlingpaul.com
55-летний житель США Пол Фрончак узнал, что его похитили в детстве и вернули не тем родителям. Теперь он расследует это дело и пытается узнать факты из своей биографии.
Когда Полу было 10 лет, он наткнулся на коробку с газетными вырезками, где рассказывалось о краже ребенка. Позже он узнал, что в 1964 году в Чикаго младенца похитили прямо из роддома, когда ему был один год. Его искали лучшие следователи города и ФБР, но безрезультатно.
Спустя два года его нашли в коляске посреди торгового центра. У полиции не было никаких данных о нем, кроме фотографии, поэтому родители признали его по форме ушей.
foundlingpaul.com
Когда Пол повзрослел, он понял, что стал совсем не похож на своих родителей и брата. Его семья была спокойная, а он любил рок, мотоциклы и длинные волосы. Когда он стал старше, у него попросили медицинскую историю. Он уговорил своих родителей сделать ДНК-тест и убедился в том, что он не их сын. А затем нанял частного детектива.
Он выяснил, что настоящее имя Пола — Джек Розенталь и он из неблагополучной семьи: у него было пять братьев и сестер, мать страдала алкоголизмом, а отец был психически неуравновешен. Его биологические родители уже давно умерли, а сестра-близнец Джилл пропала без вести. Сейчас он пытается найти ее и настоящего Пола Фрончака и даже создал для этого специальную платформу. Он уже издал книгу о своем похищении. Она стала бестселлером в США.
Комментарии1
Люди , ФБР
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Как ваш смартфон следит за вами
Вещи
Жены знаменитых гангстеров и мафиози
Люди Истории
Драконы Комодо подрались на глазах людей
Безумный мир
5 случаев загадочного исчезновения людей
Люди
Слон швырнул фотомодель в воду
Безумный мир
Баллистические ракеты 18 века нашли в Индии
Вещи
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение