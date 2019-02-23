Как живет племя, которое не умеет добывать огонь

Трудно поверить, но на Земле все еще существуют места, где люди живут так же, как и тысячи лет назад. В Индийском океане есть Северный Сентинельский остров, где обитает племя, которое не умеет даже добывать огонь.

Исследователи полагают, что Сентинельцы живут в полной изоляции от всего мира на протяжении 60 тыс. лет. Любая попытка контакта с ними заканчивается смертью или атакой. Они до сих пор атакуют своими луками низко пролетающие самолеты и вертолеты.

Их пытались снять для National Geographic . Съемочная группа привезла с собой на остров кокосы, кухонную утварь и даже свинью. Аборигены обстреляли журналистов стрелами, забрали посуду, а свинью закололи и похоронили.

В 2006 году Сентинельцы убили двух рыбаков, которые сбились с курса. Чтобы забрать тела погибших, на остров прилетел вертолет, но племя атаковало его стрелами.

survivalinternational.org

В 2001 году власти Индии пытались провести перепись Сентинельцев, но в целях безопасности делали это на расстоянии. На видимых частях острова находился 51 человек, но эксперты говорят, что их численность может достигать и 500. Они не знают сельского хозяйства и металлообработки, а из оружия у них только лук и стрелы.

Лишь одному человеку в истории удалось вступить в контакт с племенем. Индийский антрополог расположила к себе Сентинельцев с помощью кокосов. Она бросала их в воду, когда лодка подплывала к острову.