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Как люди выживали в самых экстремальных ситуациях 

Рамблер 18 февраля 2019
Фото: ru.depositphotos.com
В экстремальных условиях оказываются не только альпинисты, дайверы или путешественники. Любая бытовая ситуация может выйти из-под контроля, и даже поездка на машине в гости, рейс на самолете или круиз на яхте рискует обернуться катастрофой. Именно это случилось с героями этой статьи.

Девушка в джунглях — Юлиане Кёпке

В 1971 году пассажирский самолет пролетал над сельвой по территории Перу. Внезапно в самолет попала молния, и он рухнул на землю. На борту было 92 пассажира. Большая часть погибла на месте, остальные вскоре умерли от травм. Единственным человеком, выбравшимся из сельвы, стала 17-летняя Юлиане. Несмотря на сломанную ключицу и разорванные коленные связки, девушка смогла пройти по джунглям до реки, где ее нашли местные охотники. Она рассказывала, что в лесу ее вдохновлял образ отца, который был опытным экстремалом. Всего она провела в сельве одна 9 дней.

Мужчина на затонувшем судне — Харрисон Окене

Харрисону было 29 лет, и он работал поваром на буксире. Однажды судно попало в сильнейший шторм, получило серьезные повреждения и пошло ко дну. В этот момент мужчина находился в трюме. Времени выбраться наружу у него не было.
Когда судно оказалось затоплено, Окене стал наощупь идти по отсекам. Ему повезло, и вскоре он нашел так называемый «воздушным карман», место где вода не вытеснила воздух из отсека судна. Там он и остался ждать помощи. Что он делал все это время, находясь в холодной воде в одних шортах? Молился и читал псалмы, которые ему прислала жена по СМС накануне.
Кислород в отсеке должен был скоро закончиться, однако помощь подоспела вовремя. Сразу после шторма спасатели нашли Харрисона. Он оказался единственным выжившим членом экипажа.

Супруги в открытом море на плоту — Морис и Мэрилин Бэйли

Супруги из Англии отправились в плавание на яхте в 1973 году. Все было замечательно, пока у берегов Новой Зеландии их судно не атаковал кит. Яхта начала разрушаться и тонуть, однако супруги смогли спастись на надувном плоту, захватив с собой самое необходимое — консервы, емкость для воды, ножи. Вскоре запасы подошли к концу. Тогда Бэйли стали ловить рыбу и планктон самодельными удочками. Через почти четыре месяца, когда супруги были крайне измождены и находились на грани смерти, их нашло рыбацкое судно. За это время они успели проплыть на своем плоту более 2 тысяч километров.

Мальчик один высоко в горах — Норман Оллестад

11-летний Норман и его отец с подругой летели на небольшом самолете над горами. На высоте 2,6 километра самолет врезался в гору. Отец мальчика и пилот погибли сразу, подруга отца сорвалась вниз, когда пыталась спуститься с горы по леднику. Так маленький Норман остался один.
Его отец был опытным экстремалом и до своей гибели успел научить сына, как следует вести себя, чтобы выжить. В тот день Норману пригодились наставления отца. Мальчик соорудил некое подобие лыж, и стал спускаться на них по горе. В общей сложности спуск занял около 9 часов, потом ему помогли.
Уже в зрелом возрасте Норман написал о произошедшем книгу-бестселлер «Без ума от бури».

Пожилая женщина в пустыне — Энн Роджерс

Еще одна история чудесного спасения произошла в Аризоне в 2016 году. 72-летняя Энн ехала навестить своих внуков на гибридном автомобиле. В безлюдном месте заряд кончился, и машина остановилась. Мобильная сеть не ловила, и женщина решила забраться повыше, чтобы позвонить в службу спасения. Вместо этого она совсем заблудилась, и отправилась на поиски людей.
В машине с Энн ехали ее кот и собака. Спасатели начали поиски и через несколько дней наткнулись на машину женщины с сидящим в ней котом. Они пошли дальше и нашли собаку, потом обнаружили выложенную на песке камням надпись «Помогите», а вскоре и саму Энн.
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