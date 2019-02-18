Самые красивые женщины Александра Пушкина

Великий поэт никогда не скрывал своего увлечения женщинами. Первые влюбленности случались с ним еще в лицеистскую эпоху, а за свою недолгую жизнь Пушкин увековечил в своих стихах много красавиц той поры. Не всегда его чувства были взаимными, а в некоторых случаях речь и вовсе шла о платонических отношениях. Но благодаря темпераменту классика мы сейчас имеем возможность наслаждаться прекрасными образцами любовной лирики.

Александр Сергеевич даже составил в 1829 году шутливый донжуанский список, где под номер 113 указал и свою жену, Наталью Гончарову . Не все портреты красавиц дошли до наших дней, однако над некоторыми время оказалось не властно.

Джордж Доу. Аграфена Закревская

Аграфена Закревская (в девичестве — Толстая)

С легкой руки Вяземского графиню прозвали "медной Венерой", вероятно, из смуглого оттенка кожи. Она была признанной звездой московского бомонда.

Закревская отличалась беспокойным и ветреным характером, часто влюбляясь и так же быстро разочаровываясь в мужчинах. Муж, генерал Закревский, никак не препятствовал увлечениям жены.

Аграфена была музой и одно время возлюбленной поэта Евгения Баратынского, а Пушкин посвятил ей такие стихотворения как "Счастлив, кто избран своенравно", "Когда твои младые лета", "Наперсник" и знаменитый "Портрет" с крылатой характеристикой веселой красавицы:

"Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил"

Впрочем, увлечение Пушкина было недолгим, а вот дружба оказалась крепкой. Закревская даже посвящала поэта в тайны своей личной жизни. Свои последние годы графиня провела в Италии, где и была похоронена рядом с мужем.

Иосиф Грасси. Авдотья Голицына

Авдотья Голицына (в девичестве — Измайлова)

В петербургском свете прекрасную Авдотью (Евдокию) прозвали "княгиней полуночи". Умная и взбалмошная красавица получила его из-за одной своей странности. Она спала днем, а ночью принимала гостей.

Говорили, что знаменитая гадалка Мария Ленорман предсказала ей смерть ночью, и с тех пор княгиня боялась этого времени суток.

В ее литературном салоне собирались все выдающиеся поэты и литераторы того времени. Пушкин одно время сходил с ума по красавице и посвятил ей три стихотворения, среди них "Краёв чужих неопытный любитель"

Отечество почти я ненавидел -

Но я вчера Голицыну увидел

И примирён с отечеством моим.

В конце жизни Голицына увлеклась математикой, переписывалась с учеными и жила в Париже. Сейчас ее могила находится в Александро-Невской лавре.

Екатерина Орлова (в девичестве — Раевская)

Дочь героя Отечественной войны и спутница южной ссылки поэта, в семье которой его тепло приняли, сестра декабристки Марии Волконской, она и сама была женой декабриста Михаила Орлова

Друзья называли ее "Марфой Посадницей" за волевой характер и смелые рассуждения. Пушкин сравнивал ее со своей героиней Мариной Мнишек и называл в письмах необыкновенной женщиной, чьей мыслью он дорожит больше, чем мнением публики и журналов. Чаще всего среди посвященных ей стихов называют "Красавицу перед зеркалом".

Играет локоном — и верное стекло

Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

После восстания декабристов генерал Михаил Ордов полгода провел в Петропавловской крепости, а затем был выслан в свое имение. Екатерина жила с мужем, отлучившись только, чтобы проводить сестру Марию, уезжавшую в Сибирь.

Затем запрет на перемещения был снят, Орловы поселились в Москве. Овдовевшая Екатерина занималась архивом своего прадеда Михаила Ломоносова и много путешествовала. Орлова похоронена в Новодевичьем монастыре.

Елизавета Воронцова (в девичестве — Браницкая)

Дочь польского магната и племянницы Потемкина, жена генерал-губернатора Юга Михаила Воронцова , Елизавета являлась адресатом многих посланий поэта, в том числе "Ненастный день потух", "Храни меня, мой талисман", "Все кончено: меж нами связи нет".

Ее профиль чаще других встречается в рукописях Пушкина, однако отношения их нельзя назвать простыми. Пушкин был влюблен в нее во время своей южной ссылки. Считается, что флиртом с влюбленным поэтом Воронцова скрывала свой роман с Александром Раевским . Пушкин писал оскорбительные эпиграммы на ее мужа ("Полумилорд, полукупец") и в конце концов Воронцов добился того, чтобы поэта отправили в Михайловское.

Однако дружба между ними сохранилась на долгие годы. Впрочем, очень скоро Воронцов узнал имя настоящего соперника и добился, чтобы из Одессы выслали и Раевского.

Елизавета прославилась как хозяйка Алупкинского дворца и много помогала людям искусства. Вместе с мужем была похоронена в Спасо-Преображенском храме в Одессе, взорванном большевиками.

Александр Брюллов. Наталья Пушкина

Наталья Пушкина (в девичестве — Гончарова)

Жена поэта считалась первой красавицей двух столиц. Восторженный Пушкин посвятил ей такие стихотворения как "Мадона", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит", "Когда в объятия мои". Красота Натальи поражала высший свет, но многие отмечали ее замкнутость и холодность.

Однако с легкой руки Вересаева и других пушкинистов был создан образ легкомысленной светской львиы, равнодушной к мужу.

После дуэли и смерти поэта, Пушкина фактически перестала выезжать, и только через 7 лет вышла замуж за генерала Петра Ланского. Во втором браке вела очень скромную жизнь. Похоронена в Александро-Невской лавре.