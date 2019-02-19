«Не представляю, как раньше жила без тапочек»

Все говорят, что Россия меняет людей, но как именно? Об этом написала американка Джоанна Стайн, прожившая в России какое-то время. Она перечислила привычки, которых у нее не было до того, как она начала жить в «Mother Russia». Более того, некоторые вместе с ней перебрались в Америку и стали частью ее повседневной жизни. Ее мнение вызвало бурную дискуссию, и, что самое главное, многие читатели стали завидовать Джоанне, посчитав какие-то вещи действительно крутыми!

Теперь подробнее о том, чему она научилась.

Носить тапочки дома

В России целая культура домашних тапочек. У всех членов семьи есть свои тапочки, в которые они переобуваются, приходя с улицы. Есть даже запасная пара для гостей. В Америке я редко снимала уличную обувь. Только осенью и зимой, когда на улице грязно, я хожу по дому либо босиком, если тепло, либо в носках. Теперь же, по возвращении в США, не могу представить, как я жила раньше без тапочек.

Танцевать всю ночь

В США все клубы закрываются в двенадцать ночи, и приходится расходиться по домам. В России же бары и клубы работают до шести утра. Мы с друзьями веселились всю ночь, а домой возвращались около семи. Теперь я безумно скучаю по такому отдыху.

Покупать все за наличные

В США миром правят кредитки и только кредитки. В России же рулят наличные. Честно говоря, я даже не помню, чтобы хоть раз кто-то из моих знакомых в Америке расплачивался наличкой. В России же это удобнее, потому что не везде принимают карты. Единственный минус — зарплату тоже выдавали наличными. Было очень странно два раза в неделю получать пригоршню денег и еще более странно — тащить это все домой в своей сумочке.

Принимать холодный душ

Каждое лето в России на некоторое время отключают горячую воду для профилактики, правда, уже не во всех районах. И если лень греть воду и бегать с тазиками, то приходится принимать холодный душ. Сначала это было ужасно, но потом мне даже понравилось! Теперь и в Америке иногда моюсь холодной водой в жару. Помогает освежиться, и говорят, что это очень полезно.

Не спать в настоящей кровати

Большинство квартир в России довольно маленькие по площади, поэтому некоторые предметы мебели имеют множество функций одновременно. Например, диван-кровать. Большая часть россиян спят на диванах, которые раскладываются и превращаются в кровать. Еще есть кушетки, тахты и т.д. Но очень редко можно встретить настоящую кровать. Лично я спала на софе. Удобно, но все-таки кровать мне больше нравится.

Есть в «Макдоналдсе»

Американский «Макдоналдс» — это просто тонны жира и стекающего масла! В России же «Макдоналдс» заметно отличается по вкусу. Еда тут более ароматная и не такая тяжелая и жирная. Поэтому я часто перекусывала в «Макдоналдсе» и даже начала его любить. Но по приезде в Америку вновь разочаровалась.

Пить чай

Чай всю мою сознательную жизнь у меня ассоциировался с Англией. Я даже не подозревала, что в России так любят чай. Русские пьют его литрами. На работе, дома, в кафе. И обязательно с печенюшками или каким-нибудь десертом. На моей работе в России чаепития были чем-то вроде общественного мероприятия, и скоро я обнаружила, что стала пить чай — чашку за чашкой. Теперь и в Америке для меня лучший перерыв — это чашечка чая со сладеньким.

Мыть руки каждый раз, приходя домой

Я никогда не мыла так часто руки до приезда в Россию. Думаю, это связано с тем, что в городе так грязно, что, возвращаясь домой, ты чувствуешь на руках слой пыли. Но теперь я первым делом иду в ванную и стараюсь ничего не трогать, пока не помою руки. Это хорошая привычка, на мой взгляд.

Две входные двери в квартире

В мою квартиру не вели два входа, но двери было две. Выглядело довольно странно. Не знаю, зачем русские это делают. Может быть, таким образом они стараются удержать тепло. Но это явно не защита от воров, потому что вторая дверь, как правило, непрочная.

Не показывать документы, заказывая алкоголь

Думаю, что это мечта любого подростка. Да, когда я заказывала алкоголь в клубе или ресторане, меня ни разу не просили предъявить документы. В Америке это редкость. Если вышел без документов, спиртное тебе не купить, даже если ты выглядишь на 30. Теперь, когда забываю удостоверение дома, с грустью вспоминаю Россию.

Есть икру без специального повода

У многих людей икра ассоциируется с Россией, считается, что ее едят по праздникам. Бытует мнение, что шампанское (или водка) с икрой — это просто вершина изысканности. Но на самом деле в России могут есть икру в любое время — часто с блинами либо намазав ее на хлеб с маслом.