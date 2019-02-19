Россиянка показала танец с шестом на шпиле высотки

27-летняя россиянка Марина Корженевская — танцовщица, исполняющая танцы на пилоне. Недавно девушка разметисла в Инстаграме ролик с пугающими трюками: она взобралась на небоскрёб в Воронеже и исполнила несколько па на самой верхушке строения, используя в качестве шеста шпиль высотки. Страховочный трос Марина не применяла и бесстрашно зависала на шпиле вверх ногами и в замысловатых позах. Ролик, снятый несколькими камерами, в том числе с квадрокоптера, за несколько дней собрал более 20 000 просмотров. Корженевская и раньше показывала подобные шоу, например, танцевала на парящем мосту в парке Зарядье в Москве или исполняла композицию на шесте посреди льдин.