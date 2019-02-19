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Тест: угадайте военное звание по погонам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: mil.ru
Все помнят знаменитую песню Ирины Аллегровой о младшем лейтенанте, с которым все хотели потанцевать. А смогли бы вы "мальчика молодого" вычислить по погонам?
Как ни странно, мало кто разбирается в этом вопросе.
Звания и погоны в российской армии нужны для того, чтобы понимать зону ответственности и обязанности каждого из военных. Конечно же, чем звание выше, тем больше ответственности возлагается на военнослужащего. А погоны носят сугубо опознавательную роль. Они содержат информацию не только о должности, но и о воинском чине.
Бывают корабельные и войсковые звания, тут все просто. А вот чтобы научиться разбираться и правильно "читать" погоны, нужно помнить множество факторов.
Цвет погон зависит не только от рода войск, но и от самой формы — парадная она, полевая или повседневная? Цвет полосок также говорит о том, в каких войсках несет службу мужчина. И, собственно, информация о звании также зашифрована в погонах. Ведь у каждой классификации званий определенный порядок расположения полосок, количества и размер звезд.
Пройдите наш тест и попробуйте угадать звание военнослужащего, ориентируясь на погоны на его форме.
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