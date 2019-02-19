Школьник защитил себя от домашнего задания

Девушка поделилась в Сети объяснительной запиской своего племянника, который разъяснял учительнице, почему он не сделал свое домашнее задание. Мальчик так хорошо защитил себя, что ему прочат карьеру успешного адвоката.

Лидия разместила пост в своем аккаунте Twitter и показала фотографию письма, которое ее племянник написал учительнице. Она написала: «Итак, мой двоюродный брат и его жена получили письмо от учительницы своего сына. Он не сделал домашнее задание, поэтому она попросила его написать объяснительную, в которой он бы рассказал о том, что им руководило. И вот какой она получила ответ».

So my cousin and his wife got an email from their sons teacher. He didn’t do his hw so she asked him to write a paper saying why he didn’t do his hw and this is what she got…😂🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/2eDh2IgB9X— Lydia (@_Lyddz) 14 февраля 2019 г.

В письме мальчик Эдварт Кортес написал: «Я не сделал домашнюю работу, потому что я не хочу делать школьные дела на выходных — в это время нужно гулять с друзьями, смотреть телевизор и играть. Я не занимался уроками потому, что от них я злой и несчастный, а я хочу быть счастливым. Плюс, мама начала находить у себя седые волосы и пытается не нервничать. В реальном мире никто не задает вам домашние задания, это бессмысленно. В школе нам не должны задавать домашку, потому что она бесполезная. Дело „Школьник против домашнего задания“ закрыто, суд выносит решение в пользу Эдварда Иммануила Кортеса».

Мальчик Эдвард Кортес, который проживает вместе с родителями в Калифорнии, покорил сердца пользователей. Они заявили, что с такими талантами мальчик точно построит успешную карьеру адвоката. В комментариях люди писали: «Он вырастет и станет адвокатом», «Этот ребенок много добьется в жизни», «Если бы я был учителем, я бы даже не знал, что сказать», «Такой хороший ребенок — заботится о своей маме».

Кто-то все же решил раскрыть карты и написал, что адвокаты как раз выполняют больше «домашних заданий», чем кто-либо: «У юристов, наверное, больше всего домашних заданий», «Одним из лучших описаний профессии юриста является то, что мы делаем домашнее задание всю жизнь».