«Часто слышу, что Путин — их кумир»

Виталий еще в школе заинтересовался японским языком, и студентом твердо поставил себе цель выучить его и переехать в Японию. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в стране.

Я помню, как еще в младших классах увидел, как одна из участниц «Поля чудес» рассказала, что изучает японский. Тогда я подумал: «Вот это да, русские тоже могут заговорить на японском?» Загадочная Азия влекла меня всегда: с детства я листал книги по боевым искусствам и осваивал кунг-фу. В студенчестве один из друзей посоветовал мне посмотреть аниме «Крутой учитель Онидзука». Без стеснения признаюсь, что оно произвело на меня большое впечатление: все эти живописные улочки, ухоженные дома, мелкие магазинчики…

В один день я твердо решил, что не буду ходить вокруг да около, и поставил себе цель выучить японский язык за год. В тот же день распечатал хирагану и катакану (виды письменности в японском языке — прим. «Ленты.ру») и освоил их дней за десять. После неспешно начал покорять кандзи.

Первые полгода я никому не говорил о своем обучении и копил деньги. Как только достаточная сумма была собрана, я отправился на месяц в Окинаву, специально решив сделать это в одиночестве, чтобы полностью окунуться в атмосферу страны и практиковать языковые навыки. Впечатлений было море: я был поражен уровнем обслуживания и очарован природой. Горы, реки, леса, море — все сразу и все рядом, и дороги превосходные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Japan (@alexhowareyou) 27 Фев 2018 в 2:14 PST Через город я решил, что отправляюсь в Японию учиться и работать. Поступив на языковые курсы, уже через два месяца я устроился на подработку в супермаркет. Знаний языка с трудом хватало, чтобы расставлять товар по полочкам и показывать покупателям, где и какой товар. Спустя полгода я перебрался в магазин фирмы, которая производила одежду и снаряжение для альпинизма, там тренировка языка пошла еще интенсивнее.

В повседневной жизни поначалу, конечно, многое удивляло. Прежде всего бросались в глаза чистота и относительная тишина. Последнее особенно ощущалось в поездах, где у всех пассажиров телефоны стоят на беззвучном режиме, а разговаривать по ним на людях не принято. На улице практически не услышишь сигналов машин, потому что все проявляют терпимость, а большинство ремонтных работ ведется ночью и практически беззвучно.

Были и моменты, которые поначалу напрягали. К примеру, японцы очень громко едят лапшу и громогласно чихают. Однажды мне объявили: «Ой, у тебя такое маленькое лицо», и я был обескуражен. Оказалось, что это комплимент.

После первой поездки в Японию я выяснил свою группу крови, поскольку противоположный пол живо интересуется этой информацией и по ней составляет представление о характере возможного ухажера.

Ну и, конечно, не могу не упомянуть о безопасности. В японском кафе я никогда не переживаю, если оставляю ноутбук или какие-нибудь другие вещи, отлучаясь в туалет. Однажды я забыл телефон в магазине и, вернувшись через час, обнаружил его у продавцов. А обнаружив пропажу читалки в поезде, просто позвонил на конечную станцию, и меня заверили, что она в сохранности, и ее можно забрать. В общем, чтобы найти потерянную вещь, достаточно пройтись тем же маршрутом: велика вероятность, что оброненные ключи будут висеть на веточке дерева, а проездной билет так и будет лежать на краю тротуара.

Правда, в сфере услуг все-таки стоит быть начеку, поскольку там есть жулики, как, впрочем, и везде. Вот реальный пример: в поисках нового жилья я обнаружил подходящий вариант по привлекательной цене, связался с риелтором и отправился его смотреть. На встрече риелторы активно начинают предлагать другие варианты, и оказывается, что конкретно этот желаемый дом снять невозможно. Причину придумывают на месте: не такая страховка, работодатель, страх перед иностранцами. После долгих переговоров эту же квартиру предлагают по другой, куда более высокой цене.

С похожей ситуацией я столкнулся, когда оформлял страховку. Ее наличие в Японии обязательно, работающим страховку оформляет работодатель, но безработным приходится заботиться о ней самостоятельно. Работник службы вежливо рассказал мне о процессе оформления и протянул бумажку, на которой написал стоимость услуги, упомянув, что стоимость страховки можно снизить, если написать соответствующее заявление. Моя челюсть медленно отвисает, и я, ссылаясь на занятость, убегаю оттуда. В разговоре со знакомым японцем выясняется, что безработным страховка стоит гроши, но в службе об этом предпочли просто не рассказывать.

Работники здесь вежливые, но нередко их компетенция оставляет желать лучшего. Типичный японец очень серьезно относится к работе, и в случае, если что-то пошло не так и инструкции по данной ситуации нет, он просто растеряется и застынет на месте. Единицы смогут выйти из положения, к примеру, с юмором.

Японский сервис отточен, вежлив, но зачастую негибок, идеалом считается исключить ошибку. В случае промаха или каких-либо неудобств, скажем, в отеле или аэропорту, вам отвесят тысячу поклонов и принесут извинения, но не предложат какого-либо альтернативного решения.

Укоренившийся стереотип о россиянах, существующий в Японии, — полная убежденность в том, что в нашей стране круглый год идет снег. Вообще я не понимаю, чему их учат в школе: среднестатистический японец имеет мало представлений о мире за пределами своей страны.

Второй стереотип — русские каждые день выпивают и практически не пьянеют. Когда я говорю, что и то, и другое — неправда, относятся с недоверием. Разговорившись с очередным японцем и сообщив, откуда я приехал, часто слышу, что Владимир Владимирович Путин — их кумир. Старшее поколение, в частности, мужского пола, действительно восхищается им и желает своей стране такого же руководителя.

Если вы думаете, что Япония — страна прогресса, вынужден вас разочаровать. Да, в 80-х годах так и считалось, но только не в наши дни. В послевоенное время Япония сделала рывок по большей части благодаря дешевой скупке патентов, заимствованию и усовершенствованию. К примеру, стиральные машины, которые тут стоят в каждом доме, даже воду не греют, а стирают обычной проточной водой. И, похоже, японцы не видят необходимости что-то менять. В то время, когда весь мир переходит на бесконтактные платежи, до Японии только дошли дебетовые карты.

Летом в японском доме невероятно жарко, а зимой — холодно. Японцы с этим смирились и не пытаются хоть как-то отапливать все помещение. В традиции японского жилища нет отопления как такового, но есть обогрев той части дома, в которой ты находишься. В холодное время года японцы устраиваются за котацу — стол с одеялом под столешницей, едят мандарины и ходят в горячие бани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Japan (@alexhowareyou) 9 Янв 2016 в 8:46 PST В Японии очень любят праздники. Уже в начале сентября по всей стране — хеллоуин-тематика. Обычная упаковка продуктов сменяется на хеллоуинскую: с тыквами, ведьмами, скелетами, паутиной и летучими мышами. Для молодежи это самое долгожданное время. Многие проявляют немалую фантазию, сооружая костюмы.

И если до поздней ночи 31 октября повсюду можно встретить тыквенную сладость и всякую нечисть, то утром 1 ноября все вокруг уже украшено в рождественском стиле. И хотя в Японии восхитительные рождественские инсталляции, самой атмосферы праздника, обычно буквально витающей в воздухе, здесь я не ощущал. Как правило, вся радость сводится к шопингу.

Японцы дружат сердцем и готовы всегда прийти на помощь в случае необходимости. Иностранцы их привлекают своей открытостью и прямотой. Если у вас нет каких-то личных предубеждений, то, скорее всего, вы быстро обзаведетесь большим кругом общения. Из личного опыта я понял, что не стоит делиться с ними всем, что взбредет в вашу иностранную голову. Многие вещи они просто не смогут понять и отреагируют не самым приятным образом.

Особенно не стоит распространяться о поступках, связанных с нарушением общественных правил. Лично я, к примеру, пожалел, когда рассказал о гранате, сорванном с дерева, которое никому не принадлежало, или о том, как я взял чужой зонтик, когда обнаружил пропажу своего. Моя собеседница просто взъерепенилась и больше со мной не общалась.

Еще одна сложность для меня связана с тем, что я не привык жить по ежедневнику, а здесь по-другому существовать просто невозможно. Спонтанные встречи могут выйти разве что с иностранными друзьями. Японка же откроет ежедневник и предложит тебе встретиться как минимум через две недели, а то и через месяц.

Я сменил работу в Японии единожды и сейчас тружусь в головном офисе одного из крупнейших мировых производителей кондиционеров. Перейдя на новое место, я понял, что на предыдущей работе не ощущал всей «японственности».

В крупной компании кончилась свобода в выборе одежды, на рабочем месте больше не поотжиматься и не попрыгать. Рабочий день начинается с того, что тетенька по радио призывает всех на зарядку под музыку. Эти упражнения делает только один человек, да и тот стесняется. В середине дня звучит еще один звонок, призывающий размяться, а в 17.30 мелодия призывает всех покинуть рабочие места.

Правда, обычно никто не двигается с места, все ищут себе занятие еще на часок, и неважно, работал ли ты целый день или от силы два часа.

Причиной тому — исторически сложившиеся вертикальные отношения, которые каждый японец усваивает с детства. Чтобы уйти домой раньше начальства, нужно немало храбрости. Я обычно встаю и ухожу, но психологически это напрягает, и в долгосрочной перспективе такое поведение в компании ничего хорошего не сулит. Да, к сожалению, японский стиль работы далек от того, чтобы называться продуктивным.

В обычной японской компании работнику полагается 22 выходных в году, но никто и никогда не возьмет разом три недели отпуска. Мне кажется, что японцы боятся отдыхать. Подозреваю, что большинство социальных проблем в Японии из-за того, что люди слишком серьезно ко всему относятся и не умеют расслабляться.

Я действительно люблю природу этой страны. Нередко в выходной день беру машину и выезжаю куда-нибудь покататься. Люблю горы, речки региона Нара, сливовые сады по склонам холмов, красивое морское побережье в Вакаяме. Им не уступают пейзажи полей для гольфа и холмистая местность в регионе Хего, огромное озеро Бива в Сига. У меня есть свой деревянный домик с превосходным видом на реку и гору в регионе Нара.

Японская пословица гласит: «Торчащий гвоздь забивают». Думаю, она хорошо описывает японское общество. Японец воспитывается не столько родителями, сколько обществом, которое его окружает. Здесь детям не запрещают шалить, не заставляют вести себя тихо. Школьные годы — период познания первых ограничений. Школьная форма, определенные прически, различные запреты — начало воспитания обществом.

Приезжать сюда нужно, осознавая эти особенности, и быть готовым поступиться своей индивидуальностью. Рано или поздно придется влиться в общество с его сложными правилами. Лично я планирую остаться здесь: многое меня устраивает, а над недостатками я готов работать.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.