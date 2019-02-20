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Ромео оставил Джульетту на сцене ради зрительницы 

Рамблер 1 час назад
В Астраханском государственном театре Оперы и балета необычно завершился спектакль «Ромео и Джульетта». В финале представления Даниил Соколов, актёр, исполнявший роль Ромео, оставил сцену и вышел в зрительный зал, пробравшись через служебные помещения. Молодой человек с букетом цветов направился в партер, где в первых рядах сидела его возлюбленная, и на глазах коллег и зрителей опустился на одно колено, преподнёс девушке кольцо и сделал предложение. Девушка явно была смущена и растрогана и ответила Даниилу согласием. О том, как отреагировала на такой поступок «Джульетта», не сообщается.
Люди , Безумный мир , Видео , Истории , Даниил Соколов
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