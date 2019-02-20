Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как шотландец сокровища викингов откопал 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
Разбогатеть хочет каждый из нас. Одни полагаются на удачу и хотят выиграть состояние в лотерею, другие — на собственный упорный труд и карьерный рост, и очень малый процент людей верит в находку клада. А зря! За несколько тысячелетий в земле скопилось огромное количество драгоценных монет, ювелирных украшений, оружия и сокровищ, которые находят при помощи металлоискателей. Для историков они бесценны, а вот тебя могут сделать богатым. Сегодня мы расскажем об одной из самых громких находок 21 века, которая сделала искателя-любителя миллионером.
Этим счастливчиком оказался шотландец Дерек МакЛеннан. После выхода на пенсию он решил завести новое хобби и купил себе простенький металлоискатель. Но новоиспечённый кладоискатель не стал бездумно шерстить земли. Дерек увлекался историей, особенно культурой викингов, которые начали совершать набеги на Англию в конце VIII — начале IX веков. Узнав, что многие награбленные сокровища скандинавы прятали в земле, он начал изучать старые карты и книги, желая сузить зону поисков. И у него это получилось.
В 2014 году Дерек с двумя церковными деятелями исследовал земли, прилегающие к церкви в графстве Дамфрис на юго-западе Шотландии. Резко металлоискатель стал издавать сигнал. Откопав первую находку, Дерек подумал, что это обыкновенная ложка, но отряхнув её от грязи, он увидел серебряную пластину с характерным скандинавским орнаментом. Вместе с сопровождающими он продолжил копать и спустя некоторое время откопал ещё несколько предметов, после чего они сообщили о находке археологам.
В ходе масштабных раскопок было обнаружено более 100 предметов, среди которых были золотые и серебряные украшения, посуда, церковная утварь, текстиль и сосуд эпохи Каролингов. К слову, его содержимое до сих пор не обнародовано. Исключительность этой находки заключается в том, что большая часть предметов имеет обширную географию происхождения.
Например, чашка, выполненная византийскими мастерами, которая доказывает, что грабительские походы викингов начались значительно раньше и охватывали большие территории, чем считают современные историки. Ещё одним интереснейшим сокровищем этого клада является цельный серебряный христианский крест, покрытый религиозными узорами и рисунками, выполненными эмалью. Ориентировочно он был изготовлен на стыке VIII и IX веков, и, по утверждению специалистов Национального музея Шотландии, подобная находка была первой на территории Шотландии.
Учёным понадобилось почти 2 года, чтобы исследовать все найденные Дереком сокровища. Историки оценили этот клад как самое крупное захоронение сокровищ викингов, найденных в Шотландии. С точки зрения науки, он бесценен и важен для международного переосмысления культуры и возможностей викингов. Хотя для Дерека его стоимость была оценена более чем в 2 миллиона фунтов. По законам Шотландии ему не пришлось делить их с владельцем земли, где был найден клад, и выплачивать какой-либо процент государству.
Так в одночасье, благодаря своему увлечению, он изменил свою жизнь. И речь идёт не только о материальном богатстве — он вошёл в историю, сделав открытие международной значимости. Этот клад позволил по-новому взглянуть на взаимоотношения людей того времени. Он доказывает недооценённость дипломатических и торговых связей викингов в IX-X веке, а главное, пробуждает интерес к культуре и истории. После открытия МакЛеннана на юго-западе Шотландии начались массовые исследования, которыми увлечены и простые местные жители, и учёные-археологи, и даже туристы. А если ты хочешь узнать больше о металлоискателях, заходи на сайт миноискатель.рф →
BroDude: последние новости
Грехи молодости, которые заставят тебя испытать гребаный стыд #1 5 вещей, которые правят миром 5 парадоксов путешествия во времени, от которых закипят мозги
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Самые странные налоги России и СССР
Истории
Самые смертоносные советские бытовые приборы
Вещи
Ромео оставил Джульетту на сцене ради зрительницы
Люди Безумный мир
Пес разбившегося футболиста стал новым Хатико
Люди Истории
Почему белорусы считали запорожских казаков хуже татар
Истории
Как доллар стал главной валютой планеты
Истории Безумный мир
Сова атаковала дрон на лету
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение