Как шотландец сокровища викингов откопал

Разбогатеть хочет каждый из нас. Одни полагаются на удачу и хотят выиграть состояние в лотерею, другие — на собственный упорный труд и карьерный рост, и очень малый процент людей верит в находку клада. А зря! За несколько тысячелетий в земле скопилось огромное количество драгоценных монет, ювелирных украшений, оружия и сокровищ, которые находят при помощи металлоискателей. Для историков они бесценны, а вот тебя могут сделать богатым. Сегодня мы расскажем об одной из самых громких находок 21 века, которая сделала искателя-любителя миллионером.

Этим счастливчиком оказался шотландец Дерек МакЛеннан. После выхода на пенсию он решил завести новое хобби и купил себе простенький металлоискатель. Но новоиспечённый кладоискатель не стал бездумно шерстить земли. Дерек увлекался историей, особенно культурой викингов, которые начали совершать набеги на Англию в конце VIII — начале IX веков. Узнав, что многие награбленные сокровища скандинавы прятали в земле, он начал изучать старые карты и книги, желая сузить зону поисков. И у него это получилось.

В 2014 году Дерек с двумя церковными деятелями исследовал земли, прилегающие к церкви в графстве Дамфрис на юго-западе Шотландии. Резко металлоискатель стал издавать сигнал. Откопав первую находку, Дерек подумал, что это обыкновенная ложка, но отряхнув её от грязи, он увидел серебряную пластину с характерным скандинавским орнаментом. Вместе с сопровождающими он продолжил копать и спустя некоторое время откопал ещё несколько предметов, после чего они сообщили о находке археологам.

В ходе масштабных раскопок было обнаружено более 100 предметов, среди которых были золотые и серебряные украшения, посуда, церковная утварь, текстиль и сосуд эпохи Каролингов. К слову, его содержимое до сих пор не обнародовано. Исключительность этой находки заключается в том, что большая часть предметов имеет обширную географию происхождения.

Например, чашка, выполненная византийскими мастерами, которая доказывает, что грабительские походы викингов начались значительно раньше и охватывали большие территории, чем считают современные историки. Ещё одним интереснейшим сокровищем этого клада является цельный серебряный христианский крест, покрытый религиозными узорами и рисунками, выполненными эмалью. Ориентировочно он был изготовлен на стыке VIII и IX веков, и, по утверждению специалистов Национального музея Шотландии, подобная находка была первой на территории Шотландии.

Учёным понадобилось почти 2 года, чтобы исследовать все найденные Дереком сокровища. Историки оценили этот клад как самое крупное захоронение сокровищ викингов, найденных в Шотландии. С точки зрения науки, он бесценен и важен для международного переосмысления культуры и возможностей викингов. Хотя для Дерека его стоимость была оценена более чем в 2 миллиона фунтов. По законам Шотландии ему не пришлось делить их с владельцем земли, где был найден клад, и выплачивать какой-либо процент государству.

Так в одночасье, благодаря своему увлечению, он изменил свою жизнь. И речь идёт не только о материальном богатстве — он вошёл в историю, сделав открытие международной значимости. Этот клад позволил по-новому взглянуть на взаимоотношения людей того времени. Он доказывает недооценённость дипломатических и торговых связей викингов в IX-X веке, а главное, пробуждает интерес к культуре и истории. После открытия МакЛеннана на юго-западе Шотландии начались массовые исследования, которыми увлечены и простые местные жители, и учёные-археологи, и даже туристы. А если ты хочешь узнать больше о металлоискателях, заходи на сайт миноискатель.рф →