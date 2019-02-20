Чем отличается жизнь студентов из США и России

Мы решили сравнить, как отличается жизнь студентов из двух стран — США и России. Для этого мы выбрали студентов архитектурных вузов Брэндона Джея Паркера и Даниила Вторушина. Мы проанализировали их увлечения, занятия, жизнь, а также сравнили их мысли и стремления.

Брэндон Джей Паркер — студент юго-восточного университета Кеннесо Стэйт. Как он сам себя описывает — он является христианином, патриотом, а также дает себе робкую надежду на президентский пост.

@realbrandonparker/@danvto

У него есть свои кумиры — Илон Маск , в одном из последних постов он хвалил себя за хорошие оценки и надеялся на одобрение Маска. Паркер написал: «Я бы сказал — это успех, я сделал максимум на своем промежуточном экзамене и получил хорошую оценку. Думаю, я заставил Илона Маска гордиться мной».

У него довольно много друзей, на курсе, который длится 6 лет, он находится со всеми в хороших отношениях. Паркер много путешествует и учеба ему в этом не мешает. Одни из его последних поездок — в Барселону, Рим, Венецию и Париж.

Он любит с друзьями ходить в походы и кататься на дорогих машинах. Правда, он с сожалением говорит, что это пока арендованные, но он надеется, что в ближайшее время у него появится и своя.

@realbrandonparker/@danvto

Даниил Вторушин — студент казанского государственного архитектурно-строительного университета. Он «любит котов и рисует портреты города». Он рассуждает о любви к архитектуре и городу, о доверии и дружбе.

@realbrandonparker/@danvto

Даниил все детство и школьное время провел в маленьком городе Братске, а позже перебрался в Казань. Как писал сам студент, для него это было волнительное решение: «Один из самых волнующих моментов в жизни, учитывая еще и то, сколько раз мне придется взлетать и приземляться. Рядом никого, то есть совсем не то, к чему я так привык, нужно будет преодолеть тысячи километров в совершенно незнакомый мир, но мне кажется это начало, начало моего жизненного пути, который реально приведет к чему-то стоящему».

@realbrandonparker/@danvto

В отличие от американского студента, который любит посидеть за рулем дорогих авто, Даниил ездит на метро. Он писал в своем блоге: «Ах да, сегодня я спокойно ехал домой на метро в пол 12 ночи и полиция меня не задержала».

Даниил не так много путешествует, одна из его последних поездок была в родной город Братск. В свои 18 лет студент стремится быстрее устроиться на работу, он очень был рад, когда его взяли на практику в архитектурную студию, в то время как Паркер из США полностью отдается учебе и общению с друзьями.