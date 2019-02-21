Извинения Горбачева продали за 12 млн рублей 

Холст художника Валерия Иванова с надписью «Простите» и автографом первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва продали 19 февраля 2019 года на аукционе за 12 000 000 рублей. Многие именно Горбачёва винят в развале Советского Союза в 199 году. На картине на белом фоне написаны чёрные буквы, под ними в левом нижнем углу красным фломастером расписался Горбачёв. Стартовая цена лота составляла 100 000 рублей. Покупатель общался с представителями аукционного дома по телефону и имени не раскрыл. Всего на аукционе было представлено 800 лотов, в том числе антикварные книги, исторические документы, редкие автографы.