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Мужчина отбился от агрессивного койота кружкой 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: wptv.com
Житель американского штата Флорида отбился от агрессивного койота кофейной кружкой и спас домашнего питомца. Об этом сообщает новостной портал WPTV.
Инцидент произошел 15 февраля. Бен Пул (Ben Pool) находился вне дома, когда увидел на дороге дикого хищника. «Мой пес и койот стояли друг напротив друга, готовясь к сражению», — вспоминает мужчина. Хозяину удалось растащить двух животных, однако койот накинулся на него.
«Он побежал к моим ногам, и я ударил его по голове кофейной кружкой. Он не отступил, и когда я нанес повторный удар, он прыгнул мне на лицо. В этот момент я отскочил назад и снова стукнул его по голове. Он взвыл и упал», — рассказывает Пул.
Американец схватил собаку на руки и побежал в сторону дома, но койот не сдавался и преследовал жертв. В результате Пул схватил пистолет и спрятался в автомобиле. После этого он опустил стекло боковой двери и выстрелил в хищника около четырех раз. Мужчина не пострадал, его питомец проходит медицинское обследование.
В феврале сообщалось, как в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, хозяйка спасла своего щенка от нападения ястреба. Женщина отпугивала хищника криками, затем нанесла четыре удара подушкой. Питомец не пострадал, отделавшись несколькими порезами на шее.
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