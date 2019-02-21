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Назван процент матерщинников в России 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Каждый день ругается матом каждый пятый гражданин России, выявил опрос ВЦИОМ.
Опрос ВЦИОМ установил, что каждый день ругается матом каждый пятый гражданин нашей страны.
Участвовали в опросе граждане от 18 лет. «Наше „великое культурное сокровище“ — русский мат: 20% опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — сообщил РИА «Новости» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Это стало третьим местом среди используемых по стране «вмешательств» в частоту русского языка. Самым часто упоминаемым оказалось применение местных диалектов, на втором месте профессиональный сленг.
Во вторник в Сети появилось видео, где зампред гордумы Дзержинска Игорь Крашенинников матерится на женщину, утверждая, что не задевал ее автомобиль. Поведению депутата дадут оценку местные органы «Единой России».
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Люди , ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВ , Единая Россия , ВЦИОМ , РИА Новости
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