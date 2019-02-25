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Тест: москвич или провинциал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!».
Эту строку из произведения классика, наверно, знают все. А что еще о столице вы помните? Дату первого упоминания Москвы и имя ее основателя не забыли?
Говорят, чтобы считать себя настоящим москвичом, надо не просто родиться и жить в этом городе. Столица принимает всех, но благосклонна только к целеустремленным и активным людям. А еще к тем, кто с уважением относится к ее истории, архитектуре, культуре.
Часто случается так, что человек, приехавший в Москву из провинции, знает о городе много больше, нежели тот, кто родился и вырос в столице. Почему? Загадка. Проверьте, можете ли вы назвать себя настоящим москвичом.
Люди , Тесты
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