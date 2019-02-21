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Уставшие медсестры рассыпали тараканов по клинике 

Рамблер 3 часа назад
Итальянских медицинских сестёр заподозрили в том, что они разбросали по клинике тараканов. Предположительно, насекомых пронесли в медицинское учреждение в сумке с опилками. Один из пациентов больницы в Неаполе сделал видео. На кадрах видно, что пол туалета отделения неотложной и скорой помощи буквально покрыт тараканами. На место были вызваны представители закона. По версии полицейских уставшие от тяжёлой работы сотрудники решили добиться перевода в другое отделение, где работа не столь сложная, для чего и разбросали насекомых. В настоящий момент в клинике проводится проверка.
Люди , Безумный мир , Видео
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