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Британец бросил жену ради 16-летней няни 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Сэмми пришла в ужас, когда узнала, что любимый муж, спустя всего пару лет брака, бросает ее ради новой семьи. И семьи с девушкой, которая на 28 лет младше его самого!
Сэмми узнала об измене, когда ее младший сын увидел отчима целующегося с няней в гостиной.
Муж не просто ушел из семьи — он сначала съехался, а затем женился на своей малолетней любовнице.
Anews
Вспоминая эту травмирующую историю, Сэмми говорит:
«Я чувствовала себя униженной и смущенной, но больше всего я была в ярости из-за того, что сама впустила его в свою жизнь и жизнь моих детей».
По словам женщины, после свадьбы они были довольно счастливы, но вскоре деспотичный характер мужа стал проявлять себя. Сэмми не нравилось, как он разговаривает с ее детьми, но ничего поделать она не могла.
Через какое-то время ее муж, владеющий фирмой по перевозкам, встретил молодую девушку Бэт.
«Бет казалась хорошей девочкой, она нянчилась с детьми. Когда у нее начались проблемы дома я предложила ей поработать у нас», — говорит женщина.
Все было хорошо, пока однажды сын Сэмми Тейлор не поднялся наверх и не увидел, как его отчим целуется с няней в гостиной.
Сначала женщина не поверила сыну, а затем сама увидела любовную переписку мужа в Facebook.
После того, как правда открылась, Энди переехал в новый дом — со своей новой девушкой Бет. Пара поженилась в 2016 году и сейчас у них уже двое детей.
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