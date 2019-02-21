Британец бросил жену ради 16-летней няни

Сэмми пришла в ужас, когда узнала, что любимый муж, спустя всего пару лет брака, бросает ее ради новой семьи. И семьи с девушкой, которая на 28 лет младше его самого!

Сэмми узнала об измене, когда ее младший сын увидел отчима целующегося с няней в гостиной.

Муж не просто ушел из семьи — он сначала съехался, а затем женился на своей малолетней любовнице.

Anews

Вспоминая эту травмирующую историю, Сэмми говорит:

«Я чувствовала себя униженной и смущенной, но больше всего я была в ярости из-за того, что сама впустила его в свою жизнь и жизнь моих детей».

По словам женщины, после свадьбы они были довольно счастливы, но вскоре деспотичный характер мужа стал проявлять себя. Сэмми не нравилось, как он разговаривает с ее детьми, но ничего поделать она не могла.

Через какое-то время ее муж, владеющий фирмой по перевозкам, встретил молодую девушку Бэт.

«Бет казалась хорошей девочкой, она нянчилась с детьми. Когда у нее начались проблемы дома я предложила ей поработать у нас», — говорит женщина.

Все было хорошо, пока однажды сын Сэмми Тейлор не поднялся наверх и не увидел, как его отчим целуется с няней в гостиной.

Сначала женщина не поверила сыну, а затем сама увидела любовную переписку мужа в Facebook.

После того, как правда открылась, Энди переехал в новый дом — со своей новой девушкой Бет. Пара поженилась в 2016 году и сейчас у них уже двое детей.