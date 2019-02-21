10 скандальных цитат Паланика

Любимый писатель поколения X и мэтр чёрного юмора отмечает свой 57-й день рождения. Сейчас критика общества потребления стала мейнстримом, а в конце 90-х Чак Паланик был одним из первых, кто клещами своей прозы «открыл глаза» обществу. Или просто эпатировал публику? News.ru предлагает вспомнить самые провокационные цитаты «злого гения» XXи XXI века.

«Люди, которые не пьют, не курят, никогда не матерятся и не говорят о сексе, вызывают у меня какие-то подозрения. Уверен, по ночам они разделывают трупы маленьких детей или ещё что-то в этом роде» © Уцелевший

«Трудно забыть боль, но ещё труднее вспомнить радость. Счастье не оставляет памятных шрамов. Мирное время ничему не учит» © Дневник

«Ничто нас так не бесит, как какой-нибудь дёрганый наркоман, ленивый бездельник или поганый извращенец, который вдруг создаёт шедевр. Будто невзначай © Дневник

«Независимо от того, насколько сильной кажется тебе твоя любовь к человеку, когда лужа крови, струящейся из его раны, растекается по полу настолько, что едва не касается тебя, ты невольно отстраняешься © Невидимки

«Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятых. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвы» © Колыбельная

«Телеигры придуманы для того, чтобы мы спокойно относились к случайным и бесполезным остаткам от полученного нами образования» © Невидимки

«Пока не нашлось ничего, за что можно бороться, можно бороться и против чего-то» © Бойцовский клуб

«Моложе, чем сегодня вечером, тебе уже не стать» © Рэнт. Биография Бастера Кейси

«Никакого равенства полов нет и не может быть. Когда мужчины начнут рожать, вот тогда можно будет говорить о равенстве» © Удушье

«Некоторые из нас рождаются людьми. Остальные идут к этому всю жизнь» © Рэнт. Биография Бастера Кейси