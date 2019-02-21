Царевны из дома Романовых на европейских тронах

С царствования Петра I возобновилась забытая на много веков традиция брать в жены иностранных принцесс. Однако и наши цесаревны стали выходить замуж за европейских принцев. Главная проблемой оставался вопрос веры. 21 февраля 1816 года великая княжна Анна Павловна вышла замуж принца Виллема Оранского и стала королевой Нидерландов. Однако это был не единственный такой брак.

Анна Петровна

Старшая дочь Петра I вышла замуж за герцога Гольштейна Карла-Фридриха. Существует легенда, что именно ей Петр хотел оставить трон, но не успел сказать об этом. Супруги официально поженились уже в царствование матери Анны Екатерины I, но имели влияние при дворе. Но после ее смерти Меншиков интригами заставил их уехать Гольштейн. 21 феврале 1728 года Анна родила сына, будущего Петра III, а 15 мая умерла. Ей было 20 лет. Причина болезни остается неясной. Согласно ее последней воле, Анну похоронили рядом с отцом в Петропавловском соборе.

Александра Павловна

Старшая дочь Павла I вышла замуж за Иосифа, австрийского эрцгерцога, палатина Венгрии. Ранее предполагалось, что Александа выйдет шведского принца Густава, но в вопросе веры будущей королевы стороны не сошлись.

Несмотря на почетность династического союза с Габсбургами, Александра не была счастливой. Венский двор принял ее враждебно, особенно императрица Мария Луиза. Иосиф не мог защитить жену, которую уговоривали принять католическую веру.

В 1801 году Александра родила дочь, которая почти сразу же умерла, а через несколько дней скончалась и сама. Ей было 17 лет.

ru.wikipedia.org/Елена Павловна

Елена Павловна

Вторая дочь Павла I вышла замуж за Фридриха Людвига, наследника герцога Мекленбурга. Она отличалась красотой, однако как и старшая сестра Александра, имела очень слабое здоровье. Елену приняли на новой родине приветливо, она активно занималась благотворительностью и живот интересовалась делами герцогства. У Елены родилось двое детей, Пауль Фридрих и Мария Луиза. В 1803 году, в 18 лет, Елена умерла от скоротечной чахотки.

Мария Павловна

Третья дочь Павла I стала герцогиней Саксен-Веймар-Эйзенаха. Длительное знакомство с будущим мужем, герцогом Карлом-Фридрихом, помогло их сохранить хорошие отношения в браке. У супругов родились 2 сына и 2 дочери. Шиллер написал в честь приезда Марии небольшую пьесу. Мария увлекалась наукой и покровительствовала Йенскому университету, занималась закладкой новых садов и парков. Приняла участие в Венском конгрессе, который устнавливал правила игры в Европе после падения Наполеона. Она пережила мужа и умерла в 1859 году.

Екатерина Павловна

Любимая сестра Александра I была известна своим темпераментом. Она решительно отказалась от брака с Наполеоном, который просил ее руки. Она хотела выйти замуж за князя Михаила Долгорукова, но тот погиб на войне с Швецией. Позже влюбилась в Багратиона. Со своим первым мужем, принцем Георгом Ольденбургским, она жила в Твери. А вторым браком стала королевой Вюртемберга. У Екатерины было четверо детей. Она активно занималась политикой, пользуясь своим влиянием на брата. Екатерина скончалась в 30 лет, в 1819 году, и похоронена Штутгарте.

ru.wikipedia.org/Анна Павловна

Анна Павловна

Последняя дочь Павла, руки которой также просил Наполеон. Но Александр I отказал ему, отговорившись возрастом невесты. Она вышла замуж за Виллема Оранского и принесла новой родне огромное приданое. Несмотря на то, что она не смогла поладить с родителями мужа, Анна живо интересовалась языком и культурой новой страны. С мужем ее связывала скорее дружба, чем любовь. В браке пояивлось четыре сына и дочь. После того, как свекр отрекся от трона, Анна стала королевой Голландии. Она пережила и мужа, и оставила о себе добрую память в сердцах голландцев, много времени уделяя социальным нуждам. Анна умерла в 1865 году

Ольга Николаевна

Дочь Николая I также стала королевой Вюртемберга. В свете их называли красавицей и чудовищем, считалось, что Карл I не пара красивой и образованной дочери императора. Но несмотря на это, семейная жизнь с Карлом I сложилось счастливо, однако детей у них не было. Ее именем названа улица одного из курортов бывшего королевства (сейчас часть Германии).

Мария Александровна

Единственная дочь Александра II стала женой второго сына королевы Виктории принца Альфреда. Мария получила богатое приданое, но в Лондоне ее встретили неприветливо. Англичане считали ее высокомерной и необщительной. Император желал, чтобы его дочери было дано первое место в придворной иерархии после королевы, в обход принцессы Уэльской, но Виктория отклонила эти требования. Брак с Альфредом был не очень счастливым, но в браке родился сын и четыре дочери. В 1893 году супруги стали герцогами Саксен-Кобурга. Их сын умер после попытки застрелиться. Мария пережила мужа и скончалась в 1920 году в Цюрихе.