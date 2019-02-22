Что связывало Карла Маркса и Ротшильдов

Карл Маркс — знаковая фигура в мировой философии. Его труды обязательны к изучению во многих странах, а во времена СССР сочинения Маркс изучались всеми студентами. Но Маркс был не только выдающимся философом, он известен как экономист, социолог, писатель и даже поэт. А в молодости он мечтал стать театральным критиком и мечтал поступить на литературный факультет. Однако по настоянию отца Карл получил юридическое образование. После 50 лет Маркс задумал выучить русский язык и неплохо овладел им.

Смотрите видео и узнайте, что роднило Карла Маркса с Ротшильдами, поэтом Генрихом Гейне и основателем компании Philips Фредериком Филипсом.