Названы самые желанные подарки на 23 февраля

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, какие подарки хотят получить мужчины на 23 февраля.

22% мужчин хотят получить на 23 февраля туристическую путевку. Однако всего 1% женщин собирается преподнести этот подарок. На втором месте оказались автомобили. Их хотят получить 17% опрошенных. Третье место заняли билеты на концерт или в театр: они оказались желанным подарком для 13% мужчин. Такой же процент респондентов хочет получить в подарок на 23 февраля деньги. Каждый 10 мужчина желает, чтобы ему подарили новый гаджет или книгу.

35% женщин решили, что подарят парфюм, несмотря на то, что только 7% мужчин хотели бы получить его в подарок. 25% представительниц прекрасного пола собрались покупать к празднику сувенирную продукцию. 13% респонденток уже закупили стандартный набор: носки, трусы, дезодорант и пену для бритья. Билеты на концерт, ужин в ресторане или книгу подарят своим мужчинам всего 8% опрошенных женщин. 6-7% женщин купят своим любимым гаджеты и бытовую технику.

11% женщин заявили, что ничего не подарят в этот праздник. 3% от всех опрошенных посчитали 23 февраля обычным выходным. 40% респондентов будут поздравлять лишь тех, кто когда-либо служил в армии.