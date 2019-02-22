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Что делали в Риме «столовые мальчики» 

Рамблер 1 час назад
Фото: hermitagemuseum.org
Из Древнего Рима к нам пришло множество изобретений, которыми мы пользуемся и сейчас. Бетон, водопровод, газеты — далеко не полный список довольно важных таких вещей. Некоторые традиции Вечного города сейчас мы считаем дикими, между тем, в те времена они были совершеннейшей нормой.
Например, знатные господа в Древнем Риме не пользовались салфетками и полотенцами. А вкусно поесть, как известно, очень любили.
Проблему решили простым, хотя и весьма необычным способом. Для прислуживания во время трапезы господам была введена должность под названием «столовый мальчик». Стать таковыми могли дети только с густыми, пышными и кудрявыми волосами. Об их локоны вместо салфеток и вытирали запачкавшиеся во время еды руки знатные вельможи.
Дети, прислуживавшие таким образом вовсе не являлись объектом насмешек. Напротив, получить место «столового мальчика» считалось невероятной удачей.
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