100-летняя вице-мисс Россия попала на родину

В 1920 году генерал-майор русской армии, деятель белогвардейского движения Владимир Николаевич фон Дрейер навсегда покинул Россию. С ним во Францию уехала и семья, в том числе пятилетняя дочь Ирина. Русских дворянок в Париже было много, и почти все они были истинными красавицами. С двадцатых годов в столице Франции начали проводить конкурсы красоты среди русских эмигранток. Ирина решилась на участие в конкурсе в 1936 году. Яркую внешность фон Дрейер оценили — она стала вице-мисс Россия. А вот после Ирина решила заняться чем-то более серьёзным и выбрала журналистику.

Почему Ирина фон Дрейер не хотела ехать в СССР? Что заставило её обратиться к российскому президенту? Где она отпраздновала 100-летний юбилей?