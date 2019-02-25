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100-летняя вице-мисс Россия попала на родину 

Рамблер 41 минуту назад
В 1920 году генерал-майор русской армии, деятель белогвардейского движения Владимир Николаевич фон Дрейер навсегда покинул Россию. С ним во Францию уехала и семья, в том числе пятилетняя дочь Ирина. Русских дворянок в Париже было много, и почти все они были истинными красавицами. С двадцатых годов в столице Франции начали проводить конкурсы красоты среди русских эмигранток. Ирина решилась на участие в конкурсе в 1936 году. Яркую внешность фон Дрейер оценили — она стала вице-мисс Россия. А вот после Ирина решила заняться чем-то более серьёзным и выбрала журналистику.
Почему Ирина фон Дрейер не хотела ехать в СССР? Что заставило её обратиться к российскому президенту? Где она отпраздновала 100-летний юбилей?
Люди , Видео , Истории
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