Что делали с цыганами в СССР

Цыгане живут во всем мире, но собственного государства у них нет. Это самое многочисленное этническое меньшинство, история которого началась ещё в Средневековье. Сейчас на территории России проживает примерно 200 000 цыган, но раньше их было в разы больше. Советская власть пыталась приучить цыган к оседлому образу жизни, детей часто помещали в детские дома, чтобы они отвыкали от постоянных перемещений. В тридцатые годы цыган осуждали их по уголовным и экономическим статьям, массово высылали на север и в Сибирь. В 1956 году вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 658 «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», и в нём впервые официально использовалось слово «цыгане».

Как жили цыгане в СССР после войны? Где сегодня живёт больше всего цыган? Чем занимаются представители этого народа в наши дни? Узнайте обо всём из видео.