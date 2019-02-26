Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди, которые очнулись в будущем 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Коматозники»
Из-за редкой формы амнезии Наоми Джейкобс и Ким Деникола забыли десятилетия своей жизни. С их точки зрения, они в одночасье оказались в будущем и смогли со стороны взглянуть на изменившийся мир и на себя самих много лет спустя. «Лента.ру» узнала, что они увидели.
Ким не знала, как оказалась в больнице. Накануне в старших классах были выпускные экзамены. Она помнила, как вышла из школы и направилась к своей машине — и больше ничего. Возможно, произошла авария? Если так, то все обошлось, потому что боли не чувствовалось.
Медсестра заметила, что пациентка очнулась, и заговорила с ней. «Вы знаете, какой сейчас год?» — поинтересовалась она. Вопрос был частью неврологического теста для пациентов, терявших сознание. «Да, мэм, — вежливо ответила Ким. — Сейчас 1980 год». Мир сходит с ума от кубика Рубика, по радио крутят Майкла Джексона и «Блонди», а в кинотеатрах Дарт Вейдер объясняет Люку Скайуокеру, кто его отец. Ким было 18 лет, она заканчивала школу.
Озабоченная медсестра задала другой стандартный вопрос: «Кто сейчас президент?» «Рональд Рейган», — вспомнила Ким. В ноябре бывший актер победил на выборах демократа Джимми Картера, который стоял во главе страны с 1977 года. Впрочем, в права Рейган вступит только в следующем году — после инаугурации в январе. Ответ произвел совсем не тот эффект, на который рассчитывала девушка.
Медсестра ушла и вернулась с незнакомым стариком. Он обращался к Ким так, будто хорошо ее знал, хотя она определенно видела его в первый раз. Никто так и не объяснил ей, что случилось. «Я чувствовала себя совершенно потерянной, — рассказывает она. — Я все ждала и ждала, когда же появятся мама и папа. Когда тебе 18, обычно так и бывает. Но они не пришли».
В туалете Ким посмотрела в зеркало и с ужасом увидела себя. «Там была не та девушка, которую я помнила, — рассказывает она. — На меня смотрела 56-летняя женщина». Это было, по ее словам, началом ее «пробуждения». Она узнала, что со школьных экзаменов из ее последнего воспоминания прошло почти 40 лет. Незнакомый старик — ее муж, и у них есть дети и даже внуки, которых она совершенно не помнит. А родители умерли.
Lenta.Ru

Потеря памяти

По рассказам родных и знакомых Ким Деникола восстановила последние события перед потерей памятью. В октябре 2018 года она возвращалась с еженедельного кружка при своей католической церкви. На улице у нее помутнело в глазах от ужасной головной боли. Женщина позвонила мужу. «Он посоветовал не садиться за руль, а попросить кого-то из кружка отвезти меня в больницу», — рассказывает она.
По дороге она потеряла сознание — и память обо всем, что было после 1980 года. Врачи полагают, что женщина пережила транзиторную глобальную амнезию, но пока не смогли определить причину. «Никто не может сказать точно, что же произошло, — жалуется женщина. — Это мог быть микроинсульт, который не удается разглядеть, или маленькое травматическое повреждение мозга. Или, возможно, реакция на лекарство от мышечной боли, которое я принимала ночью перед инцидентом».
Люди теряют память по-разному. Персонажи мыльных опер, которые не помнят ни своего имени, ни прошлого, ни других людей, страдают от ретроградной амнезии. При ней частично или полностью теряется доступ к информации о прежних событиях, однако в остальном работа памяти не нарушается.
Антероградная амнезия лишает людей способности создавать новые воспоминания. Они помнят все, что было с ними до болезни, но забывают о происходившем вчера, час и даже минуту назад. Именно ей страдал главный герой фильма «Помни», снятого Кристофером Ноланом в 2000 году.
У транзиторной глобальной амнезии, которая поразила Ким Дениколу, есть черты и ретроградной, и антероградной амнезии. Человек не забывает, кто он, и не теряет своих навыков (например, умения водить автомобиль), но лишается памяти о прошлом и на какое-то время теряет способность создавать новые воспоминания. К счастью, не навсегда. В большинстве случаев транзиторная глобальная амнезия проходит за несколько часов или дней, реже — недель. Все заканчивается благополучно.
В 2012 году с транзиторной глобальной амнезией столкнулся голландский писатель Даан Хеерма ван Восс. Потеря памяти была такой недолгой, что кажется почти курьезом. «Весь день ко мне заглядывали друзья, родственники и бывшие любовницы, чтобы рассказать о том, что, по их мнению, было частью моей жизни. Я слушал, кивал и мгновенно забывал их слова, — рассказывал он в New York Times. — Постепенно я успокоился, и ко мне вернулись все воспоминания (впрочем, кто поручится, что действительно все?). Мне сказали, что у меня не было инсульта, признаков постоянного повреждения мозга тоже нет. По словам докторов, я был в отличной форме».
Lenta.Ru

Путешествие в будущее

История Наоми Джейкобс из Великобритании, пережившей транзиторную глобальную амнезию в 2008 году, во многом напоминает случай Ким Дениколы. Однажды она проснулась с полной уверенностью в том, что ей 15 лет — на 17 лет меньше, чем в действительности. «Помню, как поглядела на себя в зеркало и закричала, — пишет она. — С точки зрения 15-летней девочки то, что я увидела, было ужасом. Кто эта стареющая женщина с морщинками, пятнами и мешками под глазами?»
Джейкобс сравнивает свои ощущения с путешествием во времени. Для нее все было в новинку — и мир, и ее собственная жизнь. А ведь она, в отличие от Дениколы, забыла только 17 лет. Американка перенеслась в будущее на целых 38. «Было очень интересно видеть, насколько теперь все по-другому, чем в 1980-е, сколько всего изменилось, — говорит она. — Я не знала, кто такой Дональд Трамп, не знала, кто такие Барак Обама или Билл Клинтон».
Единственный компьютер, который попадался ей в 1980-м году, стоял в школьной библиотеке. «Это была большая белая коробка, в которую нужно было вставлять флоппи-диск, чтобы записать информацию, — рассказывает женщина. — Последний телевизор, который я помню, был ящиком на полу. Чтобы переключить канал, приходилось вставать и подходить к нему. А теперь наш телевизор висит на стене, он очень узкий и тонкий. Когда его смотришь — совсем другие ощущения». Ей понравился видеочат в телефоне, социальные сети вызвали, скорее, недоумение (на ее вкус, там многовато ненужных споров), а телевидение стало лучше, но засилье рекламы все портит.
Джейкобс больше шокировала встреча с собой. В юности она не сомневалась, что займется чем-то творческим. Возможно, станет журналисткой и будет путешествовать по всему миру. «В 15 не знаешь, кем будешь в 32, — признается она. — Когда я проснулась в будущем, хотелось сказать: "Постойте, все совсем не так, как я хотела". Я оказалась матерью-одиночкой, которая прозябает с кошкой в крохотной квартирке и водит какую-то развалюху. У меня не было работы, я училась на психолога и жила на подачки от государства. Как так могло получиться? Я была ужасно разочарована».

Новая жизнь

Поначалу Джейкобс не хотела идти к врачам. Ей казалось, что на следующий день она проснется в прошлом, и все будет хорошо. Когда этого не произошло, женщина достала дневник, который вела почти 20 лет, и стала читать. Там нашлись ответы на все ее вопросы.
Для Ким Дениколы дневник заменила коробка со старыми фотографиями. «Я медленно учусь связывать имена и лица, учусь жить в 2019 году», — говорит она. Ее амнезия не проходит уже три месяца, и врачи не исключают, что память потеряна навсегда.
На видео, которое опубликовало агентство SWNS, женщина дрожащими руками перебирает старые снимки: «Тут вещи, которые мы делали с мамой и папой после 1980 года и которые я не помню. Например, поездки в Колорадо и тому подобные места. Вот я в Рождество в 1981 году, всего через год после моего последнего воспоминания. Встреча всей родни в Техасе. Я там была, но ничего не помню. Много семейных фото. Много воспоминаний, которые ко мне никогда не вернутся».
Джейкобс повезло: ее память восстановилась через семь недель. Увидев себя со стороны, она решила начать жизнь заново. «Теперь все по-другому, — пишет она. — Когда я просыпаюсь, то фокусируюсь на том, что действительно важно. Пытаюсь хотя бы раз в день делать что-то такое, от чего мне нравится быть мной. Раньше меня окружали люди, из-за которых я думала о себе плохо. После амнезии я поняла, что так думать не нужно. Это стало основанием, на котором я отныне строю свою жизнь».
Последние новости
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями Порошенко обвинили в госизмене ФСБ сорвала диверсию у штаб-квартиры ГРУ
Комментарии2
Люди , Майкл Джексон , Барак Обама , Джеймс Картер , Кристофер Нолан , Билл Клинтон , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Католическая церковь , Lenta.ru , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Мойщики окон раскрыли увиденные в квартирах тайны
Безумный мир
Где прятали диктора Юрия Левитана во время войны
Люди
Древние технологии, которые не хуже современных
Вещи Истории
Альпинист снял, как чуть не свалился в пропасть
Безумный мир Люди
Козла отчитали за любвеобильность
Безумный мир
Трагедия домашнего зоопарка Берберовых
Люди
Австралийского «Ким Чен Ына» выслали из Вьетнама
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение